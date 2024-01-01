Птицы ждут нашей заботы

Госцентр по охране культурного наследия запускает акцию «Накормите птиц зимой». Как сообщили в организации, цель акции — привлечь внимание людей к заботе о птицах.

Ее символом стала уникальная кормушка, созданная специалистом из республиканского органа охраны объектов культурного наследия Ильей Сафоновым. Он смастерил кормушку из дуба без единого гвоздя, уделяя особое внимание каждой детали. Основание кормушки ограждено балюстрадой, оконные проёмы во фронтонах обрамлены резными наличниками, покрытие кровли по обрешетке выполнено в виде фигурного деревянного настила. На кормушке установлена информационная табличка «Охраняется государством.