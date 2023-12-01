В новогоднюю ночь транспорт в Чебоксарах будет работать до часу ночи

В новогоднюю ночь в Чебоксарах скорректируют работу общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы по основным магистральным маршрутам будут курсировать до часу ночи 1 января 2024 года. А в преддверии праздника пассажиров поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Сегодня с 9 до 12 часов пройдет праздничная акция под названием «Операция Дед Мороз». Главный зимний волшебник со своей спутницей будут кататься по городу на разных троллейбусных маршрутах, поднимать чебоксарцам и гостям столицы настроение, раздавать конфеты. А завтра, 30 декабря, в рейс выйдет ретротроллейбус — в гирляндах и с Дедом Морозом на борту. На новогоднем маршруте он будет работать с 9.06 до 16.57 с перерывом на обед. На сайте buscheb.ru или в приложении «Умный транспорт» этот троллейбус обозначат на карте как «001Р». К слову, стоимость проезда в ретротроллейбусе не изменится.