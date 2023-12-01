Наставничество в Чувашии оценили на всероссийском уровне

Глава республики Олег Николаев принял участие в заседании Государственного Совета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога и наставника», которое провел Президент России Владимир Путин.

«Важнейший вопрос — это улучшение условий труда педагогов. В этой связи отмечу, что в текущем году принят ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя. Также расширились география и охват педагогических форумов, конкурсов профессионального мастерства, а значит, и возможности для обмена идеями и наработками педагогов по всей стране», — подчеркнул Владимир Путин, открывая заседание.

Как было отмечено на Госсовете, в Чувашии особое внимание уделяется мотивации наставников. В республике для привлечения педагогов и молодых специалистов в образовательные учреждения разработана система мер материального и морального стимулирования, действуют льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, государственная поддержка в улучшении жилищных условий.

С этого года действуют и дополнительные меры стимулирования и поощрения педагогов и образовательных организаций, которые предусматривают единовременные денежные выплаты для молодых специалистов, впервые принятых на работу в образовательные организации в сельской местности и в малых городах, в первые три года работы. Также в этом году в республике учреждено почетное звание «Народный учитель Чувашской Республики». Звание будет присваиваться педагогам со стажем свыше 25 лет.

Безусловно, наш регион один из регионов-лидеров в области образования. Об этом свидетельствует и тот факт, что в Год педагога и наставника республика обобщила все достижения в сфере образования, направленные на модернизацию школ, оснащение классов новым оборудованием и обновление методических материалов.

«Мы добились значительных успехов и в преподавании родного чувашского языка, разработав соответствующие стандарты и издав учебники и методические пособия. Это позволило нам получить признание на федеральном уровне. В республике уходящий год посвятили счастливому детству. В результате сформированы новые идеи и подходы в образовательном, воспитательном процессе, сопровождении детей в творческом, спортивном развитии», — отметил Олег Николаев.

Республика и сегодня продолжает реализацию стратегических задач, определенных в национальном проекте «Образование». В регионе — более 20 тысяч педагогических работников, и каждый третий награжден государственными и ведомственными наградами за многолетний качественный труд.

Между тем

Как уже сообщала «СЧ», Олег Николаев исполнил новогоднюю мечту школьницы Александры из Новочебоксарска: девочка хотела посетить международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. На этой неделе ее меча сбылась — Александра не только побывала на знаменитой выставке, но и получила подарки от Главы Чувашии.

А Олегу Николаеву еще предстоит поработать добрым волшебником. С «Елки желаний» в Кремле он снял три шара с новогодними пожеланиями. 14-летний Данил из Запорожской области попросил конструктор «Лего», 12-летний Максим из Чувашии — синтезатор, а восьмилетняя Валерия, тоже живущая в нашей республике, мечтает о домашнем детском спортивном комплексе. «Обязательно исполним все желания», — подчеркнул Глава Чувашии.