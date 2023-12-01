Новогоднее обращение Главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева

«Дорогие жители Чувашской Республики!

Мы провожаем 2023 год. Год, который каждому принес разные эмоции, события и результаты. Но все мы были едины в одном — в обеспечении победы над неонацизмом на территории нашей братской Украины. Тысячи наших земляков приняли для себя решение защищать Отечество с оружием в руках. Каждый на своем рабочем месте, выполняя, казалось бы, повседневные задачи, вносил и вносит вклад в достижение заветной Победы. Правительство республики делает все и продолжит поддерживать как самих бойцов, так и членов их семей, развивая решения Президента страны в данном направлении. Слова искренней благодарности всем вам за сплоченность в это непростое для страны время. Несмотря на жесточайшие санкции, давление — экономическое и информационное, Чувашия вместе со всей страной продолжает реализовывать важные для каждого человека мероприятия, проекты. Это сотни километров дорог, десятки построенных и отремонтированных школ, объектов культуры и спорта, новые рабочие места. И в планах — не просто продолжать, а увеличивать темпы реализации намеченных задач.

Дорогие друзья!

Благодаря нашей совместной работе мы с вами радуемся показателям развития республики. Промышленность растет на 26 процентов, заработная плата — больше чем на 20 процентов, а в реальном выражении — более 14 процентов. Растут собственные доходы бюджета, а значит, появляются новые возможности развития и поддержки граждан. Наша задача — использовать самое лучшее для развития Чувашии и открывать новые возможности для подрастающего поколения. В Год счастливого детства в Чувашии и Год педагога и наставника в России мы сделали очень много. Данную работу продолжим в следующий Год семьи, объявленный Президентом России, и в Год экологической культуры и бережного природопользования на республиканском уровне. Набранные темпы устойчивого развития, наши амбициозные планы и поступательная поддержка Президента России Владимира Владимировича Путина позволяют нам быть уверенными в том, что все у нас получится, и Победа будет за нами!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым, 2024 годом!

Пусть наступающий 2024 год пройдет под знаком веры, надежды и любви, станет временем новых свершений, ярких и интересных событий. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! С Новым годом!»