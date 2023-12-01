Как работают медики в новогодние праздники

Минздрав Чувашии опубликовал график работы поликлиник и стационаров.

30 декабря действует субботнее расписание. 31 декабря и дни с 1 по 8 января объявлены нерабочими, праздничными (2-6 и 8 числа — по графику субботы).

Неотложная медицинская помощь будет оказываться:

30 декабря, 1 и 7 января — с 8.00 до 13.00 с приемом вызовов до 12.00.

Со 2 по 6 января и 8 января — с 8.00 до 20.00 с приемом вызовов до 19.00.

Пункты (кабинеты) вакцинации работают:

30 декабря, 1 и 7 января — с 8.00 до 13.00.

Со 2 по 6 января и 8 января — с 8.00 до 19.00.

График работы детской молочной кухни и раздаточных пунктов:

30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8 января — c 11.00 до 13.00.

1, 4, 7 января — нерабочие праздничные дни (4 января — по графику работы, дежурные сотрудники на рабочем месте).

График работы Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы и всех структурных подразделений:

30 декабря — по графику субботы.

31 декабря — рабочий день для организационно-методического отдела, межрайонных отделений судебно-медицинской экспертизы, межрайонных патологоанатомических отделений, отдела сложных экспертиз.

1 января — нерабочий праздничный день.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января — рабочие дни.