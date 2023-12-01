Инспекторы ДПС вернули домой потерявшуюся 93-летнюю бабушку

22 декабря около восьми часов вечера экипаж отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии заметил на дороге в Чебоксарском округе пожилую женщину. Бабушка явно была дезориентирована в пространстве, стояла посередине проезжей части и могла погибнуть под колесами машин.

Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, инспекторы Виталий Синельков и Андрей Кртин немедленно остановились и посадили пенсионерку в служебный автомобиль. После того, как она с большим трудом сумела назвать свои данные, полицейские установили адрес и довезли 93-летнюю бабушку домой в Чебоксары. Родственники пенсионерки, страдающей потерей памяти, уже были встревожены ее долгим отсутствием и собирались обратиться в полицию. Они поблагодарили стражей дорог за неравнодушие и помощь.