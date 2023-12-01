Сегодня Глава Чувашии Олег Николаев проведет прямую линию

В эфире телеканала «Россия 24» Глава Чувашии подведет предварительные итоги года, расскажет о планах развития Чувашии, ответит на вопросы жителей республики.

Трансляция будет доступна на страницах Главы республики в соцсети «ВКонтакте», в его телеграм-канале, в сообществе «Чувашская Республика» ВКонтакте, на сайте и в YouTube-канале ГТРК «Чувашия». Вопросы можно передать заранее через телеграм-канал Олега Николаева или портал госуслуг. А во время эфира операторы колл-центра будут принимать звонки по телефону 8 (8352) 565-100.

Начало прямой линии в 17:30.