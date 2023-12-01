Правительство России ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки

Получать ипотеку станет сложнее, а в Москве и Санкт-Петербурге — практически уже и незачем, пишет «Российская газета».

Первый взнос по программе льготной ипотеки на новостройки повышен до 30% вместо прежних 20%. При этом ставка сохраняется в размере 8%. Поскольку постановления обычно вступают в силу через несколько дней, можно ожидать очередного ажиотажного спроса на ипотеку в ближайшие дни.

Максимальный размер льготного кредита по ипотеке с господдержкой на новостройки теперь будет одинаковым для всех регионов — 6 млн рублей. Ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях верхним пределом кредита было 12 млн рублей. С учетом первого взноса в 30% стоимость жилья при минимальном взносе может быть примерно до 8,6 млн рублей. Это снизит интерес к льготной ипотеке в столицах, поскольку квартиры здесь обычно стоят дороже. Ужесточения вводились и летом 2021 года также для постепенного охлаждения интереса к льготной программе, ведь поначалу она запускалась как одна из мер поддержки застройщиков в пандемию.