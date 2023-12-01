Росреестр и Роскадастр проведут прием граждан в приемной Президента

Сегодня в приемной Президента Российской Федерации в Чувашии пройдет День консультаций по вопросам оформления прав на недвижимое имущество.

Необходимые разъяснения дадут специалисты Росреестра и представители Роскадастра. Прием граждан запланирован с 15.00 до 17.00 часов по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 36 (здание МФЦ, 2-й этаж, вход со стороны Президентского бульвара). Консультации бесплатные. Нужен паспорт и документы на объекты недвижимости.