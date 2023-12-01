Сборная Чувашии по спортивному туризму завоевала «золото» Кубка России

Сборная Чувашии по спортивному туризму завоевала золотую награду Кубка России в дисциплине «маршрут-горный» пятой категории сложности, сообщили в региональном Минспорта.

Для достижения успеха команда, которую представляли Григорий Львов, Максим Шарыпкин, Сергей Алексеев, Виктор Краснов и Надежда Краснова, в течение 24 дней прошла сложную дистанцию протяженностью 171 км и с набором высоты в 15500 м по туристским районам Безенги и Приэльбрусья. Спортсмены Чувашии поднимались на перевалы Улу-Герты с восхождением на пик Канкашева, Нальчик, Кундюм-Мижирги с восхождением на пик Скальный, Ортокара Восточная, Чат Чегемский, Плечо Адырсу с восхождением на пик.