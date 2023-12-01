В чебоксарском парке Победы открылись зимние столовые

В чебоксарском парке Победы живут около десятка белок. А птиц по пальцам не пересчитать, говорят окрестные жители: воробьи и синицы, вороны и сороки, голуби и чижи, а еще щеглы, кедровки, сойки, клесты, снегири, свиристели… Горожане приходят сюда на прогулки, часто вместе с детьми, и не забывают прихватить корм для своих подопечных, которым нужно благополучно пережить холодную зиму.

Активисты ТОС «Текстильщик» в курсе полезного птичьего меню. Неочищенное просо, сырые подсолнечные семечки в кожуре — без оболочки такая еда будет вредна для пернатых. Можно подсыпать в кормушку овес, пшеницу, семена тыквы и льна, тоже сырые, добавить сушеные ягоды (например, рябину). Если орехи, то лучше лещину, грецкие или арахис. А для синичек подвесить на ветку кусок несоленого сала.

Зимой белки питаются шишками хвойных деревьев. Любят они кедровые орешки (к слову, кедры в Парке Победы есть, но плодоносить начнут лишь через пару лет). Главное — все орехи давать в скорлупе, советуют жители микрорайона. Также не откажутся лесные пушистики от ягод, фруктов или сухофруктов без косточек, овощей, неочищенных семечек. А вот мучное (хлеб, сухари, печенье) и тем более сухой кошачий корм категорически не годятся.

Белки в Парке Победы людей не боятся, могут взять еду даже с ладони. Однако не стоит при этом пытаться погладить или схватить зверька — убежит, а то и укусит или поцарапает.