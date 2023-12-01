В новый год — с налоговыми льготами

А также с молодежной программой и обновленным статусом добровольных пожарных

Кабинет министров республики предложил ввести налоговую льготу по транспортному налогу в размере 50% ставки для ветеранов боевых действий. Проект соответствующей поправки в закон о вопросах налогового регулирования в Чувашии, отнесенных российским законодательством о налогах и сборах к ведению субъектов страны, утвержден на очередном заседании правительства под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова.

Министр напомнил, что поручение о введении данной преференции давал Глава республики Олег Николаев в связи с многочисленными обращениями ветеранов. Речь идет о льготе по налогу в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Данная норма предусмотрена с 1 января 2024 года при уплате налога за 2023 год.

Предложены преференции и для ряда других налогоплательщиков. В частности, будут продлены до 2026 года действующие пониженные ставки по налогу, взимаемому по упрощенной системе обложения для налогоплательщиков, у которых основные виды деятельности — обрабатывающие производства, научные исследования и разработки. По словам министра, данная льгота, введенная в качестве антикризисной меры, до сих пор также широко востребована.

С 2020 года в республике действует механизм инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций в отношении расходов на приобретение или модернизацию основных средств. Эта тема широко обсуждалась, в том числе Высшим экономическим советом Чувашии. По результатам дискуссий предложено расширить права налогоплательщиков по применению вычета в части расходов в виде стоимости движимого и недвижимого имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, в том числе среднего профессионального образования. А также в части расходов в виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям в области культуры. Есть и другие сферы применения вычета.

Михаил Ноздряков доложил о мерах по реализации Закона «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Главным распорядителям средств поставлена задача — до конца года утвердить запросы на изменения паспортов региональных проектов и правила предоставления средств. Необходимо также подписать соответствующие соглашения с федеральными органами власти по получению межбюджетных трансфертов. Очень важная задача — блок мероприятий по взысканию дебиторской задолженности в республиканский бюджет.

Цифра 2,6 млрд рублей направляется на финансирование программы «Молодежь Чувашской Республики»

В республике впервые разработана госпрограмма «Молодежь Чувашской Республики» до 2035 года. Ее представил начальник Управления Главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов. Документ ставит своей целью создание условий для самореализации молодежи, раскрытие ее потенциала в интересах развития республики. В программе пять комплексных мероприятий, в том числе по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, развитию инфраструктуры молодежной политики и добровольчества. Предполагаемый объем финансирования программы — 2,6 млрд рублей. Из них на 2024 год — 342,7 млн рублей. С учетом софинансирования из федерального бюджета предусмотрено более 127 млн рублей на создание двух молодежных центров в Новочебоксарске и Шумерле.

Правительство утвердило величину прожиточного минимума в республике с 1 января 2024 года на душу населения в размере 13444 рубля. Для трудоспособных она составит 14654 рубля, пенсионеров — 11562 рубля, для детей — 13041 рубль. По сравнению с 2023 годом увеличение на уровне 8,7%, сказала министр труда и социальной защиты Алена Елизарова.

Есть также изменения в тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. По данным врио руководителя республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Алины Елисеевой, с 1 января 2024 года стоимость перевозок, осуществляемых АО «Содружество» на территории Чувашии, устанавливается в размере 3,90 рубля за один километр при экономически обоснованном уровне 6,14 рубля. Разница оплачивается из бюджета. Рост тарифа составляет 6%, что, впрочем, ниже прогнозируемой инфляции.

Название «общественное объединение пожарной охраны» дополняется словом «добровольное». Проект такой поправки в соответствующий республиканский закон предложил председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов. Кроме этого, понятие «учредитель общественного объединения пожарной охраны» заменяется на «организацию, которая создает добровольное пожарное подразделение».

На заседании также утверждены изменения в республиканскую программу «Развитие здравоохранения» и в ряд других правительственных документов.