КИРИЛЛ ИСТОМИН,

первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы»:

«Сегодня в работе органов власти особенно значима готовность к цифровым угрозам и обеспечение качественного диалога с людьми в интернете. Чувашия — один из регионов, где и Глава субъекта, и правительство понимают важность работы с обратной связью, с публичными информационными задачами. В Чувашии обеспечена системная работа 1,3 тысячи госпабликов, которые предоставляют своим уникальным подписчикам (а их порядка 487 тысяч) достоверную информацию в удобном формате. Официальные страницы охватывают 63 процента населения республики. Выстроенная работа является надежным щитом против вбросов и информационных атак».