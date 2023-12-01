Художникам важна красивая улыбка

Экспозиция Чувашии на ВДНХ стала местом сбора влюбленных в республику людей. В их числе — и известные живописцы, члены Союза художников России Николай и Елена Комаровы.

Нашими земляками на все сто процентов их не назовешь. Николай — уроженец Нижегородской области, Елена родом из Пермского края. Познакомились они более сорока лет назад на худграфе Чувашского педагогического института, сыграли свадьбу, и четверть века прожили в Чебоксарах. «Помню, как в 1976 году я приехал из деревни поступать в пединститут, какими были Чебоксары тогда и какими стали сейчас, — растроганно вспоминал на выставке Николай Парфенович. — Совершенно потрясающий город. Сколько новых микрорайонов! Новоюжный, юго-западный…»

Из Чебоксар Комаровы перебрались в Санкт-Петербург, затем в Подмосковье, но в город на Волге наведывались нередко — не только повидать знакомых, но и нанести визит стоматологам. Лечились они у отца и сына Уруковых, Юрия Николаевича и Николая Юрьевича. «Это прекрасные стоматологи, люди — золотые руки», — восхищалась Елена Константиновна. И добавила: «Если сопоставить подмосковные и чебоксарские стоматологические клиники, сравнение однозначно будет в пользу Чувашии. Во всем — от комфортной обстановки и приветливого персонала до мастерства врачей».

Приятные воспоминания супруги-художники совместили на выставке с полезным делом — прошли скрининг у специалистов Республиканской стоматологической поликлиники. А затем оставили отзыв в Книге Почетных гостей и пригласили всех на другую выставку — «Россия — родина моя». Проходит она в Московской городской думе, и представлены на ней не только исторические полотна художников Комаровых, но и их пейзажи любимой Чувашии.