Мас-рестлеры Чувашии подтвердили высокий класс

Еще в рамках первых Всемирных игр в Чебоксарах республиканские спортсмены демонстрировали отличные результаты в якутском национальном виде спорта (мас-рестлинге).

На сей раз представители Чувашии продолжили медальную поступь на всероссийских соревнованиях среди студентов, которые прошли в стенах училища олимпийского резерва в городе Пушкине.

Всего более 300 атлетов из порядка сорока учебных заведений страны боролись за 14 комплектов наград. Среди сильных и разноплановых спортсменов не затерялись и наши земляки. По итогам состязаний в активе представителей ЧГУ имени И.Н. Ульянова и Чувашского государственного аграрного университета — шесть наград различного достоинства и победа в абсолютном зачете. «Золото» в весовых категориях до 85 кг и свыше 85 кг на счету Екатерины Николаевой и Зарины Мухаметзяновой соответственно.

В свою очередь, Валентин Николаев завоевал «серебро» в весе до 105 кг и выиграл абсолютный зачет, обойдя двух мастеровитых соперников из Якутии.

Замкнули пьедестал почета у женщин Елена Иовлева (вес до 55 кг) и Татьяна Ефимова (вес до 65 кг), а среди мужчин — Николай Ушаков (вес до 80 кг).