Девушка на своем примере показала, как важно наставничество для детей без родителей

Надежда для ребенка с трудной судьбой

Для 27-летней Надежды из Чебоксар благотворительность — не просто слова: у нее есть опыт помощи приютам для животных, детским домам. А в этом году подруга познакомила ее со своей подопечной — девочкой из детдома — и рассказала о проекте «Наставничество» благотворительного фонда «Это чудо». Надежда не осталась в стороне и тоже включилась в работу.

«Сначала было два этапа обучения: очное и онлайн, — рассказывает Надежда. — Не раз общались с психологом, определяли, подхожу ли я проекту, психотипы и так далее. Это, наверное, больше не обучение, а тренинг. Знакомили с азами психологии сиротства, особенностями воспитания детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, с какими трудностями можно столкнуться. Мне сказали, что я подхожу, позвонят, когда найдут «пару». Детей подбирают по темпераменту, характеру, интересам, ведь ребенку и наставнику должно быть комфортно друг с другом».

Так у нашей героини появилась 13-летняя Вика — воспитанница Порецкого детдома. Это произошло спустя два месяца после обучения, еще месяц ушел на сбор необходимых документов для того, чтобы получить доступ к ребенку.

Вика — вторичная сирота, она уже была в приемной семье с братьями. Но дети не смогли найти общий язык с опекунами и вернулись в детдом. Связь Вика поддерживает с папой и бабушкой. В планах — окончить школу, 11 классов. С выбором профессии девочка еще не определилась.

Большая часть сирот выходит из детдомов абсолютно неадаптированной к жизни в обществе, на пути их подстерегает немало опасностей. «Я поняла, что если не всем детям сразу, то хотя бы одному ребенку я могу помочь стать социально значимым человеком», — признается Надежда.

По статистике, у 50% детей, которых навещают наставники, сформировались социальные навыки, необходимые для жизни за стенами детдома, у 50% снизился уровень тревожности, у 40% сформировались познавательные интересы и мотивация к обучению, представления o дальнейшем образовании, развилось ответственное поведение и самостоятельность, у 60% развилась коммуникативная компетенция.

Анжелика Григорьева

НАША СПРАВКА

«Наставничество» предполагает регулярное взаимодействие волонтера с одним конкретным ребенком на протяжении длительного времени. Наставник — это старший друг, который помогает советом и делом, проводит с ребенком время, берет в гости и может стать значимым взрослым в жизни маленького человека.

Программа реализуется в Порецком детском доме имени И.Н. Ульянова, Чебоксарском центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и в Шумерлинском центре для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Если вам от 24 до 60 лет и вы хотите стать наставником, нужно: