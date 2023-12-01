Подведены итоги литературного конкурса — марафона «Рубежи Памяти»

Подведены итоги республиканского литературно-патриотического конкурса — марафона «Рубежи Памяти», посвященного строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Организаторами его стали Управление Главы Чувашии по молодежной политике Минобразования и Союз женщин Чувашии.

Всего на конкурс поступило 859 работ — в один и тот же день, 28 октября, все его участники опубликовали свои ролики в социальных сетях с хештегом #ЧувашияПамятьСурскомуРубежу. Возраст конкурсантов организаторы не ограничивали — самому юному из них только исполнилось шесть лет, а самому старшему — 68. После серьезных обсуждений члены жюри назвали имена 22 победителей в трех номинациях — «Строителям безмолвных рубежей», «Наш семейный герой» и «Незабытый подвиг». Среди авторов лучших работ — ученики школ, студенты техникумов и колледжей и педагоги.