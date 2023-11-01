Сказочная чушь на «Волшебном участке»

Смотришь в интернете стрим чертовски привлекательной блогерши и даже не подозреваешь, что, когда трансляция завершается, девушка превращается в Бабу Ягу. Пожилая колдунья (рука не поднимается написать про героиню Татьяны Догилевой «старая ведьма») сидит под домашним арестом и зарабатывает на прямых эфирах. Покупаешь вешенки в магазине, а их, оказывается, разводят лешие. Денег на развитие агрофирмы не хватает, и, вооружившись шапками-невидимками, они грабят банк. Обычным следователям это дело, в котором фигуранты не засветились никак, раскрыть нереально, поэтому в полиции работает ОБСП — отдел по борьбе со сказочными преступлениями. Будни сотрудников этого отдела — в сериале «Волшебный участок», который по серии в неделю выходит на платформе Okko.

Название для рецензии предложила Анна Филиппова, тележурналист, автор кинорубрик на телеканалах Чувашии, человек, который кино смотрит каждый день и даже в путешествиях ищет отсылки к снимавшимся в этих местах фильмам. Анна не очень жалует отечественные сериалы, но три вышедшие серии «Волшебного участка» по моей просьбе посмотрела, и он для нее стал, скорее, разочарованием, чем открытием.

Режиссер — Степан Гордеев,

количество серий — 8,

места съемок: Москва, Калужская область

Сюжет сказочный, но неоригинальный

История, выстроенная на русском фольклоре, напоминает одновременно (если сравнивать с отечественным кино) «Дозоры», «Чародеев» и сериал «Сергий против нечисти». Если в «Чародеях» герой Семена Фарады бродил по бесконечным коридорам Останкино, то здесь офисом ОБСП стало узнаваемое здание ТАСС на Тверском бульваре в Москве. В «Волшебном участке» нет как такового противостояния сил добра и зла, потому что сказочные герои, встроившиеся в современную действительность, не лишены обаяния, человеческих качеств и веских причин встать на путь беззакония. А в некоторых борцах с преступностью просвечивает темная сторона личности. Взять хотя бы полковника Вадима Воронова в исполнении Филиппа Янковского: начальник ОБСП Михалыч подозревает, что тот служит и нашим, и вашим. Этой двойственной сущностью, а еще кожаным плащом Воронов напоминает другого героя Янковского — вампира Руневского в «Караморе».

Николай Наумов, сыгравший оперативника Лешу Попова, кажется, не смог выйти из образа Коляна в «Реальных пацанах». Его герою ничего не стоит свистнуть из хранилища в участке корону Спящей красавицы для своей племянницы Василисы (Ева Смирнова) или отлучиться со службы по личным делам, соврав чего-то напарникам. Не шибко умный, но смекалистый, не самый смелый, но отчаянный, нагловатый и везучий. Этого оказывается достаточно, чтобы в одиночку одолеть и троицу леших, и Змея Горыныча о трех головах, и гермафродита Русала.

Сериал с маркировкой «18+», потому что здесь много жесткого юмора, мата, есть эротика, все герои с полутонами, но при этом немного дети. А как сражаться с нечистью, если ты не веришь в сказки? Опергруппа ОБСП Олег Заяц (Алексей Золотовицкий) и Елена Федотова (Дарья Мельникова), кажется, тоже не простились с детством. Непонятно, как они раньше раскрывали преступления без Попова? Да как вообще живы остались, если преступники постоянно берут их в заложники? Развязка пока везде одинаковая: Леха выходит со сказочным героем один на один и умудряется обхитрить и победить его. В общем, не командный он игрок, тянет одеяло на себя.

«Мне кажется, на самом деле все это писала нейросеть, — предполагает Анна Филиппова. — Собрались однажды те, кто смотрел «Песочного человека», «Однажды в сказке», «Шерлока» и, конечно, «Людей в черном», и сказали нейросети: вот по нашим любимым сериалам сделай так, чтобы это было похоже на «Ментовские войны». Или это писали шестиклассники. Или сценаристы наелись молодильных яблочек, раз остановились на юморе, который ценят ученики как раз 6-х классов, его там многовато. И мата тоже. Нам могут сказать: ну выйдите на улицу, там все так разговаривают. Но на экране мат должен быть обоснован. Все персонажи не делают ничего профессионально. То есть это практически сплошные ошибки. К моральным принципам главного героя тоже как-то много вопросов. Хотя если его готовят как сосуд для Кощея, наверное, это прекрасно, то есть подойдет такой герой».

Возвращение Кощея в наш мир — одна из сквозных тем сериала. Баба Яга ищет для него, «загнанного» в интернет и существующего лишь виртуально, мужское тело.

Звезды отечественного кино в роли нечисти

Сегодня выходит всего лишь четвертая серия из восьми, и нам еще только предстоит увидеть Гошу Куценко и Никиту Кологривого. Непонятно, как на эпизодическую роль ветерана спецслужб создатели сериала заманили Сергея Шакурова? А вот у Павла Деревянко получился запоминающийся образ Змея Горыныча. Голова у актера одна, и ему пришлось изображать растроение личности: капризного ребенка, кокетливую женщину и обиженного на жизнь зэка.

11-летняя Ева Смирнова («Чебурашка», «Вампиры средней полосы», «Папины дочки. Новые», «Девочка Нина и похитители пианино») стала украшением и этого сериала. Что будет делать российский кинематограф, когда Ева вырастет?

Правда, ее начали эксплуатировать в одном образе: такой маленькой взрослой. Героиня Евы Василиса сочиняет сказки и не очень-то ладит со своим дядей — тем самым оперативником Лехой Поповым. Справиться со сказочной преступностью ему проще, чем найти общий язык с язвительной и самостоятельной племянницей.

Из «Вампиров средней полосы» в «Волшебный участок» перекочевали Ольга Медынич, сыгравшая здесь Снежную Королеву, и Татьяна Догилева, ставшая Бабой Ягой. Как и полагается, Яга здесь двойной агент. Одной ногой (костяной) она в сказочном мире, другой — в человеческом. С одной стороны, она успешно сотрудничает с ОБСП, помогая раскрывать преступления, с другой — работает на Кощея. И хорошо, что Бабу Ягу сделали сквозным персонажем, по крайне мере в сценах с ней есть хоть какой-то смысл.

«Неплохая актерская игра, — отмечает Анна Филиппова, — но из-за вторичности сюжета и плохо прописанной идеологии она теряется. Все ушло в форму. К сожалению, это основная проблема российских сериалов, когда мы берем за основу что-то, вроде бы, неплохое по идее, но до истинного содержания не дотягиваем. Переживать за главного героя не хочется. Вообще насколько хорош герой, который тащит к своей племяннице бомжа, чтобы он ее поцеловал? Конечно, ребята-сценаристы прошли по грани. Очень много обесценивающей лексики, в диалогах герои друг друга постоянно унижают, и двух минут не могут без этого продержаться».

В третьей серии в одном из бандитов Анна узнала родившегося в Чебоксарах актера Владислава Шкерина. В свое время он играл у Валерия Проворова в мим-театре «Дождь», а потом переехал в Петербург и создал там свой музыкальный коллектив «В небо». По данным портала kino-teatr.ru, снялся уже в 49 проектах, в том числе клипах Шнура. «Вот на него чебоксарцам, наверное, интересно будет посмотреть, — считает Анна, — правда, судьба его героя тут достаточно стремительная, потому и роль эпизодическая».

Сказочный масштаб разгильдяйства

«Волшебный участок» сделан по классическому принципу: одна серия — одно дело. Как во всех криминальных сериалах, в нем не особо много смысла, но определенная сатира на нашу действительность и пародия на «ментовские фильмы» присутствует. В отделе не без разгильдяйства: желая обмануть Змея Горыныча, сварганили на 3D-принтере меч-кладенец и перепутали его с настоящим во время выезда на захват. Хотели подмешать герою Шакурова «сыворотку правды», но сами же ее и выпили. Взяли на дело гусли, способные одним аккордом стереть краткосрочную память, оказалось — не тот инструмент. В хранилище есть точно такие же, но чтобы пустить всех в пляс. Когда в начале серии показали два одинаковых инструмента, сразу стало понятно: обязательно перепутают, только интересно, при каких обстоятельствах. Еще и поэтому фильм для зрителей старше 18: детей все-таки надо учить на хороших примерах.

Ощущение, что сериал не держит планку: во второй серии со Змеем Горынычем были удачные находки и шутки, а третья — с Русалом, мечущим икру в городском аквариуме, выглядит провалом.

К плюсам можно отнести прекрасный грим и визуальные эффекты, как Змей Горыныч сжег киоск с шаурмой и переключился на автомобили, как у Зайца, надевшего сапоги-скороходы, пространство мелькало, будто он едет на «Сапсане», как Баба Яга, взмахнув веером, оборачивалась красной девицей, а полковник Воронов — птицей.

«Я все прощу, — говорит Анна Филиппова, — если в самом конце сериала окажется, что все случившееся — это просто глюки Лехи, который сидит в это время в бочке с мазутом уже больше трех минут и вот, что у него в голове в это время происходит. (В 1-й серии герой на спор с мужиками залез целиком в бочку с мазутом и не дышал. — Прим. авт.) Тогда да, есть в этом какая-то интересная задумка».

Если это действительно глюки, то чем дальше влез он в этот мазут, тем страшнее и страшнее должно становиться. Тогда, возможно, первые серии покажутся зрителям детской сказкой.

ПОСТФАКТУМ

Обычно свой очередной материал про кино Ольга, шеф-редактор ГРТК «Севастополь», присылала нам по понедельникам. Этот пришел на два дня раньше, поскольку автор рубрики отправлялась в командировку из Крыма в Сочи…

«Уехала еще днем, до усиления ветра, — написала позже Ольга в соцсетях. — Шторм века, как его назвал Гидрометцентр России, я встретила в поезде на Крымском мосту. Крымский поезд довез нас только до Туапсе — в районе Лоо перед Сочи размыло ж/д пути. А дальше — ситуация, о которой мне приходилось писать как журналисту, но я впервые попала в нее как пассажир. По сообщениям кубанских СМИ, под Туапсе остановились 50 поездов. Людей прорва. Такси до Сочи стоило больше 4 тысяч, но и его вызвать было нереально. Нет машин. Бомбилы просили 10 тысяч рублей наличкой, прошел слух, что особо наглые — 10 тысяч с человека, а не за машину. В какой-то момент мне начало казаться, что вариантов выбраться из Туапсе сегодня нет.

Сначала в поезде нам говорили, что подгонят автобусы, но не раньше 15 часов, а было в тот момент 11.00. Сидеть в душном вагоне нам надоело, и мы с коллегами выгрузились с вещами на перрон. На ж/д вокзале в Туапсе сказали, что автобусов не будет. Дадут «Ласточку». Но когда, неизвестно. Наш поезд тем временем отогнали в какие-то кусты. Железнодорожники восстановили движение по одной ветке в реверсивном режиме. Набились в «Ласточку», часть пассажиров ехала стоя. Хотя слово «ехали» не очень подходило: в пути мы больше стояли. Но в итоге с 6-часовым опозданием все-таки добрались! Спасибо отважным строителям-железнодорожникам, оперативно восстановившим размытую насыпь…»