26 ноября республика отмечает День чувашской вышивки

Край ста тысяч узоров

Накануне в Художественном музее состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. В зале было ярко и радостно от родных узоров, а зрители пришли в украшенных чувашской вышивкой нарядах.

Показ мод с национальным колоритом, зажигательные выступления фольклорных коллективов – программа была насыщенной. Подвели итоги конкурса «Живи, узор чувашский!» среди профессиональных вышивальщиц, и среди них оказалось немало выпускниц Национальной школы чувашской вышивки. Гран-при достался Надежде Кузнецовой из чебоксарской школы № 60.

Дата появилась в республиканском календаре в 2020 году. «История праздника короткая, но впечатляющая», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев, тепло поздравляя всех.. Вместе с ведущими публика вспомнила вехи этой яркой истории.

Три года назад кульминацией праздника стала презентация 6-метрового чувашского головного покрывала, вышедшего из-под талантливых рук местных мастериц. В 2021-м была представлена вышитая карта Чувашии – почти 1,5 млн стежков! Затем республика инициировала проект «Вышитая карта России», объединивший более 200 мастеров со всей страны. Его продолжением стал Всероссийский фестиваль в Чебоксарах в августе этого года. А сейчас на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ многочисленных гостей встречает инсталляция вышитой карты страны.

На торжественном мероприятии жителей республики также поздравили депутат Госдумы РФ Алла Салаева, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, министр культуры региона Светлана Каликова, руководитель республиканского Союза женщин Наталья Николаева.

Фоторепортаж Максима Васильева