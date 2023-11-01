Налоговые органы Чувашии всегда на хорошем счету

Накануне Дня работника налоговых органов Российской Федерации мы встретились с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Николаем Гусевым, который дал интервью нашей газете.

— Парламент Чувашии на недавней сессии дал добро на серьезное увеличение доходной части республиканского бюджета на текущий год. При этом первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков уточнил, что во многом это стало возможным благодаря росту собственных доходов региона. За счет поступлений от каких налогов прибавила в весе республиканская казна?

— За 10 месяцев 2023 года налоговыми органами в республиканский бюджет Чувашии собрано почти 39 млрд рублей налогов и сборов. Если сравнивать эту цифру с аналогичными показателями прошлого года, то поступление налогов и сборов выросло почти на треть.

Основные поступления приходятся на налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Суммарная доля этих налогов в общем объеме поступления превысила 89%.

Приложим все силы, чтобы положительная динамика сбора налогов сохранялась, бюджет был обеспечен доходами.

— Кое-кто полагает, что с началом специальной военной операции на всю мощность заработали оборонные предприятия республики — вот вам, мол, и дополнительные поступления от налогов. У налоговиков есть чем возразить такому мнению?

— Социально-экономическое развитие Чувашской Республики характеризуется ростом во многих сферах. Так, по данным Чувашстата, растут индексы промышленного и обрабатывающих производств, объемы строительных работ и розничной торговли. На 20% выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций.

Основную долю налоговых поступлений обеспечили организации обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, строительства, профессиональной, научной и технической деятельности.

Причем самые высокие темпы роста налоговых поступлений наблюдались в финансовой и страховой деятельности, в организациях обрабатывающих производств, в строительных организациях.

Таким образом, мы наблюдаем рост платежей от многих участников экономической деятельности.

— В республике отмечается стремительное увеличение численности самозанятых: многие граждане, которые раньше оказывали платные услуги, но при этом не платили налоги, начали делиться доходами с государством. Но нет ли здесь обратной стороны медали, не обусловлено ли это всего лишь стремлением предпринимателей сэкономить на налогах? «Переоделись» в самозанятые — и платить можно меньше? Налоговики видят, какая часть из них легализовала свой бизнес впервые?

— Согласен, что существуют определенные риски злоупотребления этим налоговым режимом. Но все же основная часть самозанятых регистрируется для целей легализации имеющихся доходов.

Так, в республике более 75% от общего количества самозанятых граждан — физические лица, которые ранее не являлись индивидуальными предпринимателями, и впервые легализовали свою деятельность таким способом.

Привлекательность данного режима налогообложения для самозанятых граждан объясняется рядом преимуществ. Это простая и удобная регистрация без необходимости личного посещения налоговой инспекции, все действия налогоплательщика и налогового органа осуществляются с использованием мобильного приложения «Мой налог», которое также заменяет кассу и отчетность, не нужно сдавать налоговую отчетность, предоставлено право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке, низкие ставки налога и др.

Число жителей республики, зарегистрированных в качестве самозанятых, превысило 50 тыс. человек. С 1 июля 2020 года, когда данный спецрежим начал применяться в регионе, по настоящее время самозанятыми в совокупности уплачено налога на сумму полмиллиарда рублей. Размер совокупного дохода, полученного ими, превысил 13 млрд рублей.

Основные направления деятельности — это автоперевозка пассажиров и грузов, парикмахерские и косметологические услуги, репетиторство, услуги по строительству и ремонту, торговля самостоятельно произведенными товарами, информационные услуги, аренда квартир и другие виды деятельности.

Данный специальный налоговый режим позволяет легально вести бизнес и получать доход. Мы видим, что он нравится налогоплательщикам в силу простоты и удобства его применения.

— С начала года введен так называемый Единый налоговый счет. Оправдывает ли нововведение ожидания в плане сокращения издержек для бизнеса?

— Одним из важных событий этого года для ФНС России и налогоплательщиков стал переход на систему Единого налогового счета.

В результате внедрения ЕНС уменьшилось количество платежных документов на перечисление денежных средств в бюджет. Уплата налогов стала более удобной (ранее приходилось платить отдельно по каждому налогу и отдельно для всех филиалов, обособленных подразделений), сократилось количество реквизитов в платежных поручениях. Отсутствует необходимость уточнения реквизитов в платежных документах.

Зачет денежных средств проводится без дополнительных действий налогоплательщика. Исключено наличие задолженности и переплаты одновременно.

До начала применения мер взыскания осуществляется информирование должников о наличии отрицательного сальдо ЕНС, о неисполнении требований об уплате задолженности. Взыскание долгов начинается только в случае отсутствия возражения от налогоплательщика. А для тех, кто имеет переплату, значительно сократился срок возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо.

Как видите, ЕНС имеет значительные удобства и преимущества для налогоплательщиков и налоговой службы.

— До Чувашии вы работали в управлении ФНС по Оренбургской области — есть с чем и с кем сравнить: скажите, чувашский налогоплательщик — какой он?

— Я привык с уважением относиться ко всем налогоплательщикам: представителям малого, среднего, крупного бизнеса, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. С уплачиваемых ими налогов формируется доходная часть бюджета страны. Наша главная цель — максимально снизить их издержки, помогать им исполнять обязанность по уплате налогов и сборов.

Что касается налогоплательщиков Чувашии, то это грамотные, знающие свои права, очень ответственные и неравнодушные люди. При выявлении нами ошибок в их деятельности в большинстве случаев сами стремятся исправить ситуацию. Это и есть отличительные качества налогоплательщиков региона.

— Кстати, о проверках. Мораторий на проверки бизнеса снова продлен, исключение этой формы работы вам сложностей по выявлению недобросовестных налогоплательщиков не доставляет? Какой инструментарий наиболее эффективен сегодня в работе по выявлению и доказыванию схем ухода от налогов?

— Мораторий не касается налогового контроля. Исключение составляют аккредитованные IT-компании. В отношении них ограничены выездные налоговые проверки.

В отношении других налогоплательщиков мы вправе применять меры контроля. Однако в целом нами продолжает применяться сложившаяся практика по предупреждению налоговых рисков, когда при выявлении нарушений налогоплательщику предлагается самостоятельно устранить их и доплатить в бюджет причитающиеся суммы налогов.

Так, за 9 месяцев 2023 года обеспечено поступление в бюджет налогов за счет добровольного уточнения налогоплательщиками своих обязательств в сумме четверть миллиарда рублей, что больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добровольное уточнение повлияло на снижение количества выездных налоговых проверок. За 9 месяцев 2023 года проведено 10 выездных налоговых проверок, что значительно меньше, чем в прошлом году. При этом эффективность выездных налоговых проверок растет, и растет в разы, кратно.

Выявляя в ходе проверок налоговые преступления, своевременно направляем информацию в правоохранительные органы. Так, по итогам выездных налоговых проверок следственными органами возбуждено 10 уголовных дел.

Что же касается инструментария, то ФНС России является одним из общепризнанных лидеров в области реализации государственной политики по цифровизации. В контрольной работе активно используем инновационные инструменты на основе цифровых технологий и автоматизированной информационной системы налоговых органов.

С помощью налоговых ресурсов, представляющих собой совокупность онлайн-сервисов, информационных систем, мобильных приложений, открытых реестров и сведений, находящихся в сети Интернет, выявляются факты нарушений налогового законодательства, осуществляется их фиксация и доказывание в налоговых спорах.

— В ходе модернизации организационно-функциональной модели налоговых органов УФНС России по Чувашской Республике перешло на двухуровневую систему управления. Можно ли оценить эффект этого перехода: какие плюсы для вас и какие — для налогоплательщика?

— Действительно, уже прошло больше года, как наше Управление в числе многих других перешло на новую структуру. Причем этот процесс продолжается. В этом году многие налоговые органы других регионов также перешли на новую структуру.

Основные цели данной реорганизации — распределение трудовых ресурсов внутри службы в пользу приоритетных направлений деятельности, оптимизация работы налоговых органов, снижение административной нагрузки на бизнес, развитие цифровизации, повышение качества предоставления налогоплательщикам государственных услуг.

К примеру, с переходом на двухуровневую систему на территории Чувашии для всех налогоплательщиков начал действовать принцип экстерриториальности. Они могут обратиться в любое обособленное подразделение независимо от места регистрации в республике.

При этом прием налогоплательщиков осуществляется обособленными подразделениями Управления в тех же операционных залах, где их ранее обслуживали налоговые инспекции. В общем, связь между налогоплательщиками и Службой не прервалась, но, безусловно, изменилась.

— Для своевременной оплаты физическими лицами имущественных налогов остались считанные дни. А как поступить тем, кто не получил уведомления? И еще: по какой причине гражданин может не получить платежный документ?

— Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов недвижимости, земли и транспортных средств направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов.

Сразу хочу отметить, что налоговые уведомления направляются не во всех случаях. Так, не будет направлено уведомление, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей.

В этом случае налоговые извещения гражданам будут доведены в последующие годы, когда сумма налогов к уплате превысит этот порог или истечет трехлетний срок, за который налоги должны быть рассчитаны.

Например, в текущем году в налоговые уведомления включены суммы налогов за 2020 год, даже если их размер менее 100 рублей. При этом пени по таким суммам не начисляются.

Не будет налоговых уведомлений, когда владельцы недвижимости, транспортных средств, земельных участков не должны уплачивать налоги в связи с предоставлением им налоговых льгот.

Кроме того, зарегистрированные в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или на портале госуслуг налоговые уведомления получают не по почте на бумаге, а через их личные кабинеты в электронном виде.

Также не надо переживать по поводу неполучения извещений об уплате и гражданам, впервые ставшим владельцами налогооблагаемого имущества в текущем году.

В иных случаях при неполучении уведомления необходимо обратиться в налоговые органы.

Это можно сделать любым удобным способом: через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, посредством личного обращения, путем направления почтового сообщения, используя интернет-сервис ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Кроме того, налогоплательщик может получить налоговое уведомление на бумажном носителе через МФЦ на основании заявления.

Пользуясь случаем, хочу напомнить гражданам, что уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря.

— Развитие электронных сервисов стало одним из приоритетных направлений деятельности ФНС. Какие интерактивные нововведения появились в последнее время и чем еще удивите налогоплательщика?

— Наша служба является инновационной, постоянно развивает информационные технологии, направленные на улучшение налогового администрирования и помощь налогоплательщикам.

К примеру, с 1 июля этого года у граждан появилась возможность получения налоговых уведомлений для уплаты налогов на имущество и НДФЛ, а также требований об уплате задолженности в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Получение через ЕПГУ указанных документов налоговых органов возможно при соблюдении двух условий. Во-первых, налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации на ЕПГУ. Во-вторых, гражданин должен направить через портал госуслуг уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ.

Пользователь ЕПГУ сможет оплатить начисления из указанных документов в режиме онлайн. При этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться.

Для прекращения получения документов от налоговых органов налогоплательщик — физическое лицо вправе направить через ЕПГУ соответствующее уведомление.

— Николай Владимирович, здесь вы уже почти полгода, тем не менее — в Чебоксарах человек новый. Скажите, оправдал ли ваши ожидания уровень, скажем так, продвинутости налоговых органов в регионе, как оцениваете уровень профессионализма коллектива, который возглавляете?

— Налоговые органы Чувашии всегда были на хорошем счету, занимали и занимают лидерские позиции по многим направлениям деятельности, как в Приволжском федеральном округе, так и в целом по России. Коллектив подобрался профессиональный, трудолюбивый, сплоченный, в нем много активной, талантливой молодежи, опытных наставников. Помимо трудовой деятельности в коллективе активно ведется общественная и спортивная жизнь, развивается волонтерское движение. Рад, что оказался в этом коллективе, рад, что работаю с такими профессионалами. Мы вместе решаем поставленные перед налоговыми органами задачи, вместе добиваемся хороших результатов.

Александр Моисеев