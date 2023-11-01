Из истории налогов

Свою историю имеют не только человеческое общество, государства, народы, но и налоги, которые являются неотъемлемой частью нашей с вами жизни. Поговорим о том, как появились некоторые налоги, причем как ныне действующие, так и те, что давно стали достоянием истории.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)

Идея НДС восходит к Карлу Фридриху фон Сименсу. В 1919 году в своих работах фон Сименс раскритиковал существовавший тогда налог с продаж: по его мнению, чем больше стадий проходил продукт на пути к конечному потребителю, тем выше было налоговое бремя. Это способствовало конкурентным преимуществам крупных компаний с высокой степенью вертикальной интеграции (чьи внутренние стадии не облагались налогами) и, таким образом, противоречило основам честной конкуренции. Лишь в конце 1940-х годов от применения этой практики начали отказываться.

Первые шаги по введению новой налоговой системы сделала Франция. «Изобретателем» налога на добавленную стоимость стал в 1954 году Морис Лоре — директор Дирекции по налогам и сборам Министерства экономики, финансов и промышленности Франции. Сначала новый вид налога тестировался во французской колонии — Кот-д’Ивуаре. Несколько лет экономисты наблюдали за ходом этого эксперимента, понемногу расширяя его охват (вскоре НДС стали платить в Экваториальной Гвинее и еще ряде стран). Признав эксперимент успешным, налог ввели во Франции в 1958 году.

Впоследствии всем странам европейского сообщества директивой Совета ЕЭС было предписано ввести НДС для субъектов экономической деятельности на своей территории до конца 1972 года. В Европейском союзе НДС законодательно стандартизирован так называемой Директивой о системе налога на добавленную стоимость. Быстро, однако, не вышло — некоторые страны тянули с этим налогом до последнего (например, Финляндия ввела его только в 1994 году, позже, чем Россия). Сейчас этот налог победно шествует по миру, и сегодня уже 137 стран его используют.

Из «больших экономик» НДС не применяется в США (там косвенные налоги в ведении штатов, лишь пять из них НДС применяют) и Японии, где вместо НДС существует налог с продаж в 10%.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ)

В настоящее время данный налог существует почти во всех странах — власти полагают, что граждане вполне могут поделиться с государством своими доходами, коль скоро государство обеспечивает условия для его получения. Однако история налога на доход оказалась очень трудной.

В 1449 году попытка ввести подоходный налог в Англии кончилась восстанием в графстве Кент. В результате король был вынужден отрубить голову своему главному сборщику налогов и отменить налог. В 1472 году Эдуард IV добился от парламента введения 10-процентного подоходного налога, чтобы нанять 13 тыс. лучников для войны во Франции. Англичане отказались платить, и королевский министр финансов признал, что налог придется отменить. В 1641 году парламент принял закон, согласно которому дворяне платили подушный налог (от 100 фунтов в год для герцога до 10 фунтов для сквайра), а недворяне — подоходный (5% в год). Недворяне платили настолько неохотно, что в 1698 году подоходный налог был отменен с формулировкой: «Не подходит для Англии».

9 января 1799 года налог для финансирования войны с Наполеоном был одобрен палатой общин британского парламента со ставкой в 10% со всех доходов, превышающих 200 фунтов в год, с пониженной ставкой для доходов от 60 до 200 фунтов в год и налоговым освобождением для тех, кто получал меньше 60 фунтов в год.

Совет общин города Лондона принял заявление по поводу введения налога, в котором заявил, что обложение налогом ненадежных и постоянно меняющихся доходов от труда и умения людей, занимающихся ремеслами и свободными профессиями, является проявлением произвола, жестокости и притеснения, а методы его сбора не соответствуют британским законам и противны чувствам англичан. В 1816 году налог, введенный как временный, отменили. Но в 1842 году восстановили, чтобы сбалансировать госфинансы, и он стал постоянным.

В 1875 году британский премьер Уильям Гладстон отметил, что все, в том числе и члены парламента, озабочены необходимостью увеличения государственных расходов. Повышение налогов стало свободным выбором налогоплательщиков. Когда в 1894 году подоходный налог был введен в США, выстраивались очереди, чтобы его уплатить, причем платили и те, кто мог воспользоваться льготами. В 1894 году в Великобритании появился прогрессивный налог на наследство. Очень скоро во всем мире подоходный налог тоже стал прогрессивным.

В 1916 году верхняя планка подоходного налога в США была повышена с 7% до 15%. В 1917 году — до 67%. В 1921 году она уже составляла 77%. По итогам 1915 года, когда максимальный налог составлял 7%, налоговую декларацию подали 206 американцев, чей годовой доход превышал $1 млн. По итогам 1921 года, когда налог составлял 77%, таких деклараций было подано всего 21.

С легкой руки Николая II, повелевшего «Быть по сему», 6 апреля 1916 года утверждено знаменитое Положение о государственном подоходном налоге. Так получил путевку в жизнь данный налог на территории России.

ПОДУШНЫЙ НАЛОГ

Как писал в 1662 году английский исследователь Уильям Петти, «подушный налог — это налог на людей, налагаемый либо просто на всех без исключения, либо в соответствии с некоторыми присвоенными им определенными титулами или признаками отличия, то есть либо в связи с простым почетом, либо в связи с некоторыми должностями, которых добиваются или которые несут по назначению, либо в соответствии с занятием некоторыми промыслами и профессиями».

Неким прообразом подушного налога стал сбор, введенный декретом императора Октавиана Августа (63 год до н. э.-14 год н. э.) на всей территории Римской империи, за исключением собственно Рима. Была проведена перепись населения всех римских провинций, по итогам которой с каждого взрослого жителя взимался 1% стоимости его имущества, а все жители были обложены регулярным налогом.

В 1660 году подушный налог был введен в Англии. Как свидетельствует Уильям Петти, «этот налог, взимавшийся в последнее время, был чрезвычайно запутан. Некоторые богатые лица платили налог по самым низким ставкам, некоторые рыцари, хоть и нуждавшиеся в самом необходимом, должны были платить по 20 фунтов стерлингов. Этот налог поощрял некоторых тщеславных людей платить по ставке эсквайров, для того чтобы их называли эсквайрами в расписках, он заставлял некоторых людей уплачивать 10 фунтов стерлингов в качестве докторов медицины или юридических наук, хотя они не имели никакого дохода от своей профессии и не заботились о практике, он заставлял некоторых бедных купцов, вынужденных носить форменную одежду своей корпорации, платить больше, чем они были в состоянии».

В России подушный налог придумал Петр I, который после завоевания Лифляндии, Эстляндии и Финляндии решил не распускать армию, а кормить ее и в мирное время. В 1718 году, в ходе мирных переговоров со Швецией, он подписал указ о проведении переписи плательщиков и обложении их единым налогом: «Взять сказки у всех, дать на год сроку, чтоб правдивые принесли, сколько у кого в которой деревне душ мужеска пола; расписать на сколько душ солдат рядовой с долею на него роты и полкового штаба, положа средний оклад».

Перепись плательщиков в течение года провести не удалось, Сенату пришлось направить в губернии солдат с предписанием посадить на цепь проводивших перепись чиновников и самих губернаторов, пока не составят перепись («сказку») и не отошлют в Петербург. Только к 1722 году удалось насчитать 5 млн плательщиков — «крепостных людей», и власти приступили к расквартированию полков среди крестьян, которые и должны были с помощью подушной подати кормить солдат. До смерти Петра в 1725 году нормальный сбор подушного налога в 70 копеек в год с души организовать не удалось, хотя сборщики налогов несколько лет подряд организовывали военные экспедиции по сбору (налог должен был платиться третями три раза в год). Под воздействием этих экспедиций плательщики разбегались — в Казанской губернии после смерти Петра один пехотный полк недосчитался половины душ, призванных его содержать: сбежало 13 тыс. крестьян. Впоследствии сбор и уплата подушной подати за крепостных людей были возложены на владевших ими помещиков.

Александр Моисеев