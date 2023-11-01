Мошенники выдают себя за министров

В начале ноября в Чувашии от имени руководителей некоторых министерств через мессенджер Телеграм стали рассылаться ложные сообщения. Выглядели такие послания вполне как настоящие: поступали будто бы лично от министров, и с их фотографией в профиле для правдоподобности.

Атакам подверглись Минтруд, Минобразования, Минкультуры, Минздрав, и вот, как сообщает «Чувашинформ», вчера дошла очередь до Минтранса. В сообщении сотрудникам ведомства мошенники написали, что некий сотрудник службы безопасности якобы имеет к ним какие-то вопросы — ждите звонка.

«Схема старая. Преступники создают аккаунт в Телеграме с фото министра, скрывают номер и работают по схеме социальной инженерии. Получается очень убедительно, только это не министр», — пишет «Чувашинформ».

В таких случаях не нужно действовать на эмоциях и не поддаваться манипуляциям. «Будьте внимательны! Не верьте фейкам!» — рекомендуют в Минтрансе. Правоохранители говорят о том же.