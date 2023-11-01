АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

депутат Госдумы России от Чувашии:

«Кредитным организациям могут запретить плавающие ставки по кредитам. В первую очередь эта норма, направленная на небольшие займы, убережет малообеспеченных граждан от лишних трат. Люди не всегда квалифицированно оценивают ситуацию и не всегда внимательно читают кредитный договор, а там, как правило, прописывается изменение процентной ставки в зависимости от финансово-экономической ситуации, например, при росте инфляции в стране. Зачастую проценты увеличиваются в разы по сравнению с тем, что было записано в первоначальном договоре. Чтобы такие случаи не возникали, внесен законопроект, где прописано ограничение для кредитных организаций по возможности увеличения процентных ставок выше определенного значения».