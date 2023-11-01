Бизнес-план выполнен на год раньше

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фермер не только досрочно выполнил план по гранту, но и обеспечил сельчан работой — на его ферме трудятся 9 человек. Фото cap.ru

Обладатель сельскохозяйственного гранта из Мариинско-Посадского округа досрочно выполнил показатели пятилетнего проекта.
О подобных достижениях в прежнее время сельчане рапортовали по поводу досрочной сдачи положенных объемов продукции. А сейчас эффективное освоение средств господдержки является одним из важных показателей работы сельхозпроизводителей. Фермер Андрей Григорьев раньше срока реализовал грант на развитие семейной фермы молочного направления, полученный 4 года назад. На 10 миллионов рублей поддержки плюс 7 миллионов собственных средств он приобрел помещение под ферму на 200 голов с земельным участком, технику и оборудование для заготовки и производства кормов.
В настоящее время численность КРС в хозяйстве составляет 412 голов. Средний надой молока на одну корову в январе — октябре 2023 года превысил 5750 кг, что почти на 7 проц. больше аналогичного периода 2022 года. Объем производства превзошел показатели бизнес-плана — он выполнен досрочно, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Опубликовано: 16 ноября 2023 г.


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