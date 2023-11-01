Яркие выступления принесли медали Кубка России по фитнес-аэробике

Воспитанники республиканской Федерации фитнес-аэробики не раз добивались солидных успехов на престижных соревнованиях. Не стал исключением и Кубок России по фитнес-аэробике, прошедший на главной сцене Дворца гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в Москве.

В условиях серьезной конкуренции спортсменки из Чувашии завоевали две золотые награды. В дисциплине «аэробика» первое место заняла Юлия Тимофеева, победного результата добились и выступавшие в группе Валерия Сымова — Анна Свиридова и Валерия Гурьева.

Не остались без наград наши спортсменки и на Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике, также прошедших во Дворце гимнастики в столице России. Команда «Веста» в составе Марии Сергеевой, Карины Красновой, Анны Смирновой, Елизаветы Томбачевой и Яны Красновой замкнула тройку призеров в дисциплине «аэробика 5» среди девушек 14-16 лет.