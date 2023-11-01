Объектив и пастель Вячеслава Романова

В Ядрине открыта мемориальная доска в память об известном фотожурналисте, заслуженном работнике культуры Чувашии Вячеславе Романове. Около тридцати лет он проработал в газете «Советская Чувашия», был лауреатом международных, всесоюзных, всероссийских и республиканских конкурсов фотомастерства. Многие знают его и как художника, создавшего не одну галерею образов и пейзажей.

Барельеф, изготовленный известным скульптором Петром Пупиным, установлен на старинном особняке, принадлежавшем купцам Мордвиновым. Позже в нем размещалась редакция районной газеты «Знамя труда», где Вячеслав Петрович начинал свой фотокорреспондентский путь. А в 1981 году его пригласили в «Советскую Чувашию», где он проработал до 2010 года, до выхода на заслуженный отдых.

Идея увековечения памяти Вячеслава Романова созревала давно. Ее высказывала библиотекарь села Янымово, родины Вячеслава, Антонина Васильева, предложение поддержали известный фотожурналист, основатель музея фотокорреспондентов республики Сергей Журавлев, депутат Госдумы России Анатолий Аксаков, главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев. Не остался в стороне и Союз журналистов Чувашии во главе с Валерием Комиссаровым.

Благодарность журналистскому сообществу — за то, как оно чтит память их земляка, выразил на церемонии открытия памятной доски глава Ядринского округа Станислав Трофимов. А еще он предложил организовать творческий конкурс среди местных молодых фотолюбителей. Ведь ядринская земля взрастила не одного талантливого фотографа — это и Борис Иванов, тоже много лет проработавший фотокором в «Советской Чувашии», и Георгий Зиньков, фотокорреспондент газеты «Коммунизм ялав?».

«Талантливых людей немало, но вот талантливых с характером — единицы. Романов принадлежал именно к таковым, — отметил главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев. — Его не просто уважали как мастера, но и любили как доброго, участливого человека. Эта доброта видна и в его фотографиях и картинах». Руководитель газеты поддержал идею о проведении конкурса и заверил, что она будет обязательно воплощена в жизнь.

Своими воспоминаниями о коллеге поделился журналист Алексей Кряжинов. Ему запомнилось фото школьниц в середине 1980-х годов, которое своей высокохудожественностью и душевностью буквально выбилось из канонов партийной газеты. Вспомнил он и о том, как Слава, оставшись недовольным первой съемкой с вручения Красного знамени из рук секретаря обкома, не постеснялся попросить того попозировать еще раз. Секретарь, на удивление, улыбнулся и — согласился.

Автор этих строк познакомился с Вячеславом Романовым 43 года назад, в том самом доме, на котором установлена памятная доска. И потом всякий раз, как я приезжал в Ядринский район в командировки, вместе со Славой мы колесили на редакционном «уазике» по колхозам. Нередко — к знаменитому Аркадию Айдаку, с которым у Романова были какие-то особые отношения, — возможно, в силу схожих творческих взглядов на природу и жизнь.

Когда Слава пришел к нам в «Советскую Чувашию», мы продолжили поездки по республике. Длилось это почти целых 30 лет, пока Слава не ушел на пенсию. Не осталось, пожалуй, ни одного колхоза, где бы мы не побывали с ним. Как он выстраивал кадр на съемках… Казалось бы, простые доярки, механизаторы перед ним, а он буквально благоговел перед ними. Глаза его горели, с полчаса расставлял людей в кадре, то упрашивая их, то начиная ворчать. Вячеслав обладал каким-то особым чувством юмора. Скажет вроде бы с серьезным видом, а на самом деле выходит уморительная хохма. А еще многих коллег называл по-своему — Сергея Журавлева, например, Журавликом… Многие помнят его бескорыстие. Редко кому отказывал дать денег в долг, постоянно помогал родственникам.

Будучи наделенным от природы даром художника, Вячеслав наряду с фотографией замечательно рисовал пастелью. Этим он активно занимался вплоть до ухода из жизни 12 ноября 2020 года. Персональные выставки Романова собирали множество почитателей его таланта. «Земля моих предков», «Солдатская вдова», «Портрет матери» — вот лишь несколько известных работ Вячеслава Петровича.

…Как-то раз, еще в годы работы в Ядрине, Слава заночевал у меня дома. Тогда написал мой портрет пастелью. Долго я его хранил, но с годами затерялся портрет. Никогда себе не прощу, что не смог сберечь.