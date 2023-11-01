В Чебоксарах проходит республиканский этап фестиваля школьных театров «АСАМ»

Со школьной скамьи — на большую сцену

Одна из самых эффективных методик воспитания личности — актерское мастерство. Занятия в драматическом кружке тренируют фантазию, воображение, память и идут на пользу не только будущим студентам театральных вузов. Ведь создавая сценический образ, человек учится управлять своими эмоциями, ясно излагать мысли и адекватно вести себя в разных жизненных ситуациях. Так считают организаторы фестиваля школьных театров «АСАМ», приуроченного к Году счастливого детства в Чувашии. Его республиканский этап проходит сейчас в Чебоксарах при поддержке Минкультуры, Минобразования и Союза женщин Чувашии.

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ, министр просвещения РФ: «По самым разным направлениям мы взаимодействуем с Минкультуры России. Это проекты «Культура для школьников», «Пушкинская карта». Отдельное направление — приобщение детей к театральному искусству. Наша задача — к 2024 году создать театр в каждой школе. Важно разработать и рекомендовать регионам модель создания школьного театра через механизмы взаимодействия «школа — вуз — театр — партнер».

На муниципальном уровне отбор состоялся минувшей весной. Работа была проведена колоссальная. С марта по май сотрудники шести профессиональных театров республики, приглашенные в качестве членов жюри, оценивали таланты свыше пяти тысяч ребят более чем из четырехсот образовательных учреждений Чувашии. Столь активного отклика со стороны учащихся и педагогов не ожидал никто. Приятно удивила и многогранность выбранного материала. Несколько сотен постановок в самых разных формах, стилях и жанрах, от сказочного до исторического, в том числе и на чувашском языке… Выделить лучшие оказалось отнюдь не легко. Впрочем, как и теперь, в финале.

Продемонстрировать свои достижения на республиканском этапе удостоились чести двадцать девять коллективов. В течение ноября они выходят на подмостки профессиональных театров Чувашии как настоящие актерские труппы. «В нашей театральной студии в основном учащиеся третьего и пятого классов, — говорит директор Анат-Кинярской школы Чебоксарского округа Татьяна Майорова. По словам жюри, они составили ансамбль, а это самое главное. Готовить постановку начали еще в прошлом году. Выступали на нашей сцене, потом — в районе, в детских садах и школах. Ребята сдружились и набрались опыта, вместе работали над декорациями и костюмами. Я очень горжусь своими маленькими артистами и думаю, что у каждого есть большое будущее».

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы РФ, куратор фестиваля «АСАМ»: «В муниципальном этапе фестиваля «АСАМ» приняли участие все школы Чувашии. Более 5000 наших ребят вышли на сцены своих школ и настоящих театров. Фестиваль стал настоящим чудом. Мы увидели, что дети хотят играть в театрах, а театры видеть молодые таланты, с которыми, возможно, дальше вместе будет по пути в большое искусство».

А преподаватель Хыркасинской детской школы искусств Тамара Гордеева акцентирует внимание на важности родительского участия — ведь без моральной поддержки старших ребенку некомфортно и трудно справляться с комплексом сценических требований, будь то главная роль, эпизод или массовка.

Создание школьных театров позволяет решать задачи федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». «В прошлом году на уровне Минпросвещения России была дана установка открыть в каждой школе театральные студии. Мы в этом плане пошли дальше — театры на базе образовательных школ открыты с помощью ведущих театров республики, к работе с ребятами подключились профессиональные артисты», — отмечает депутат Госдумы, идейная вдохновительница фестиваля «АСАМ» Алла Салаева.

Кстати, в ходе муниципального этапа школьники не просто делились творческой энергией, но и получали ее взамен. Причем не только от мастеров чувашской сцены, но и от российских знаменитостей. Сделать селфи с телезвездой Сергеем Друзьяком или взять автограф у известного композитора-песенника Григория Гладкова — кажется, об этом можно было только мечтать. Недаром с чувашского языка слово «асам» переводится как «чудо».