Бизнес Чувашии привлек под «зонтичные» поручительства более 1,4 млрд рублей

Данный механизм был запущен по поручению Президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Он не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным — например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики. Причем они получают возможность взять средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, «зонтичные» поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога, поясняет директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его данным, малый и средний бизнес страны привлек под «зонтичные» поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 миллиарда рублей. По абсолютным показателям финансовой поддержки за три квартала в число лучших субъектов вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В Чувашии за 9 месяцев бизнес привлек под «зонтичные» поручительства более 1,4 миллиарда рублей — почти на 200 млн больше, чем годом ранее.