Очередная костюмная история из жизни русского двора

На популярном чебоксарском интернет-форуме идет голосование по ожиданиям от фильма Ридли Скотта «Наполеон». Один из 8 вопросов: как в картине показан поход Бонапарта в Россию, Аустерлиц и Бородино — нужно ли будет нам возмущаться? В американский прокат фильм выходит 22 ноября, а когда его покажут в нашей стране и вообще покажут ли в кинотеатрах, неизвестно. Но, как ни крути, это все равно часть истории России, и фигура Наполеона до сих пор вызывает интерес: как сын судебного заседателя с Корсики стал императором французов и одним из величайших полководцев мира?

Режиссер — Андрей Кравчук,

продолжительность — 110 минут,

места съемок: Москва, Санкт-Петербург и пригороды

Впрочем, любителей истории в кинотеатрах Чувашии, и то не во всех, сейчас ждут на фильм «Императрицы». В двух часах экранного времени режиссер Андрей Кравчук попытался уместить почти половину 18 века: от смерти Петра I до завершения правления его дочери Елизаветы. И, к сожалению, рассказ получился беглым, поверхностным.

Картина документальная — правда, с художественными вставками, снятыми во дворцах Северной столицы. Огромную часть экранного времени занимают графика, мультипликация и интервью экспертов. Говорить о женщинах на российском престоле режиссер пригласил тоже женщин: от руководителей и научных сотрудников федеральных музеев до — вот неожиданность! — Ирины Винер, президента Федерации художественной гимнастики, и Натальи Поповой, первого заместителя генерального директора компании «Иннопрактика». Не хочу умалять достоинств экспертов, но ничего нового они, к сожалению, не сказали. А может быть, так смонтировали, и какие-то интересные, небанальные рассуждения просто не вошли в фильм.

Матери и мачехи на российском троне

Многие зрители уже пишут разочарованные отзывы, что их привлек яркий трейлер, обещающий рассказать, как цесаревну Елизавету готовили замуж за Людовика XV и она уже представляла себя королевой Франции. А по факту это лишь маленький эпизод в 2-часовой картине, напоминающей учебный фильм. Авторы сценария решили задаться вопросом, кто из трех женщин на престоле: Екатерина I, Анна Иоанновна и Елизавета был для России матерью, а кто мачехой? Ну, максимально странная постановка вопроса. Заставляют лишь пожимать плечами фразы типа «Петр Второй занимал престол 2 года 8 месяцев, и это было плохое время для страны, но оно закончилось». Зрители очень не любят, когда выводы делают за них. Гораздо лучше, когда просто перечисляют факты, из которых становится понятно, каким было правление того или иного государя. Но и здесь тоже можно отфильтровать исторические события, чтобы перетянуть зрителя на нужную сторону.

В этом фильме как-то сразу становится понятно, что «матерями» для России окажутся Екатерина I и Елизавета. Почему? Потому что это жена и дочь Петра Великого. А «мачехой» — Анна Иоанновна, она-то всего лишь племянница! В общем, налицо достаточно шаблонный подход к истории страны первой половины 18 века. Характер у племянницы Петра, судя по многим фактам, был тяжелый, но миф о ней как о неуспешной правительнице, отдавшей Россию на растерзание немцам, далек от реальности. И с курса Петра она не сбилась, и вникала в государственные вопросы, отсиживая на всех заседаниях Кабинета министров, и флот восстановила, и отбила у Турции Молдову. А еще не тратила грандиозные суммы на платья и маскарады. Если бы Анна Иоанновна не порвала кондиции, ограничивающие ее самодержавную власть, то российский парламентаризм был бы на 200 лет старше. Но это дворянство оказалось не готово к такой форме правления? Чего испугались верховники? Ареста?

Историки уже давно склоняются к мысли, что образ никудышной государыни Анне Иоанновне создала Елизавета, когда пришла к власти. Есть о чем порассуждать, на что взглянуть новыми глазами, но фильм не дает такой возможности.

Для кого фильм сняли?

На мой взгляд, это кино стоит показывать в школах на уроках истории, а потом обязательно поговорить о нем с учениками. Потому что оно их нагрузит информацией, и все не запомнится. Просто разобраться, кто из Романовых кому кем приходится, уже непросто. Даже странно, что такой фильм идет в кинотеатрах. Взрослым, которые интересуются той эпохой и уже много чего знают, никаких новых фактов закадровый голос Константина Хабенского не сообщит. Кстати, слово «тысяча» у него почему-то превратилось в «тыщу» в произношении дат. Хорошо, хоть не добавляет слово «одна», а то, бывает, звучит в разных телепрограммах: «одна тыща такой-то год». Мелочь, но ухо режет.

Чтобы не снимать батальные сцены Семилетней войны или строительства дворцов, их заменили более дешевым в производстве вариантом — мультипликационными вставками. Они смотрятся более-менее ничего. В отличие от графики, где в кружочках «шевелятся» портреты императриц, а рядом галочками напротив текста помечаются их достижения в разных сферах.

То есть это не трехмерная графика, которую сейчас делают для большинства фильмов, а плоская двухмерная — такую чаще используют на телевидении.

«Императрицы» — это сиквел фильма о Петре I «Последний царь и первый император», который Андрей Кравчук выпустил в прошлом году. Режиссер, снимавший мужские истории: «Адмирал», «Викинг», «Союз спасения» — переключился на женскую тему. На роль Петра был приглашен Иван Колесников. Молодой актер уже снимался у Кравчука в фильме и сериале про восстание декабристов, где, благодаря высокому росту, стройному телосложению и породистой внешности, тоже сыграл представителя династии Романовых — будущего императора Николая I. В «Императрицах» Колесников появится, но совсем ненадолго, потому что эпоха дворцовых переворотов начнется как раз со смерти Петра и его недописанного завещания. Его жену Екатерину Алексеевну, так же, как и в первом фильме, здесь сыграла Ксения Утехина. Гримеры решили не «старить» 23-летнюю актрису, хотя в 1725 году, в момент коронации Екатерины уже не как супруги императора, а единоличной императрицы и самодержицы Российской, ей было 40. Более того, женщина, которая была с мужем в военных походах, надорвала здоровье алкоголем, и через 2 года умрет, не может выглядеть ухоженной и свежей, как Ксения Утехина!

Кинематограф создал уже целую галерею образов Елизаветы

На роль юной цесаревны Елизаветы пригласили внучку Валентины Талызиной Анастасию, а в возрасте вступления на престол дочь Петра сыграла уже Юлия Пересильд. Она мила, обворожительна, ей очень идут пышные наряды в стиле барокко, но, когда фильм лишь наполовину художественный и у Пересильд там немного эпизодов, изобразить масштаб личности сложно. Тем более в российском кинематографе уже столько актрис воплощали на экране образ Елизаветы — молодой и стареющей — что уже начинаешь путать, кто где снимался. Всего лишь год назад вышел сериал «Елизавета» с Юлией Хлыниной, до этого были «Пером и шпагой» с Ольгой Самошиной в роли цесаревны, «Романовы» с Ириной Агейкиной, «Тайны дворцовых переворотов» с Екатериной Никитиной. Но, на мой взгляд, самый убедительный образ Елизаветы Петровны, уже ставшей императрицей, создали Наталья Гундарева в «Гардемаринах» и Юлия Ауг в сериале «Екатерина».

Из «Императриц» запоминаются не политические вещи, а две истории: про платья Елизаветы, после ее смерти их осталось 15 тысяч — в два раза больше, чем дней, которые она правила Россией, и про строительство дворца в Царском Селе — его 6 раз строили и пять ломали до основания, потому что императрице не нравилось. Чтобы вспомнить остальное, приходится напрягать память. Впрочем, из всех женщин на русском троне, наверное, именно Елизавету можно считать символом этого веселого, блестящего, романтического и в то же время развратного 18 века.

Очень органично смотрится Анна Уколова в роли Анны Иоанновны. По своему характеру, образу жизни, воспитанию племянница Петра была больше похожа на барыню-помещицу, нежели императрицу. И Уколова абсолютно естественна, ее героине очень подходит частица «не»: ее Анна Иоанновна незатейливая, не очень умная, некокетливая, невеселая, она не гонится за модой и титулом первой красавицы, как Елизавета Петровна.

Игорь Гордин сыграл князя Меншикова, Юрий Ицков — графа Остермана. Понятно, что без этих сановников история была бы неполной, но про них уже столько всего снято! Удивляюсь, почему кинематограф не ищет других исторических персонажей, через судьбу которых можно и представление об эпохе составить, и об императрицах рассказать? Через братьев Шуваловых, например, или братьев Разумовских. Про Алексея Григорьевича, тайного мужа Елизаветы многие знают, но не менее удивительная биография у его младшего брата Кирилла Разумовского — там такая судьба была, на приключенческий сериал вполне хватит! Да по большому счету, кого не возьми из окружения этих императриц — чуть ли не о каждом кино можно снять, в любом жанре: от любовной мелодрамы до трагедии. Но это же надо искать по книгам, по архивам, консультантов приглашать… Куда проще взять персону, про которую в интернете все написано.

Увы, вторая часть не рождает желания смотреть третью — о Екатерине Великой. На то, что это кино снимут, нам намекнули в финале. Но, возможно, самая большая ошибка создателей фильма в том, что они решили показывать его в кинотеатрах, все-таки там мы привыкли смотреть художественные картины, а формат получился телевизионный. А отдали бы в школы, наверное, получили больше положительных, а не отрицательных отзывов. Рейтинг фильма на Кинопоиске — всего 6,8.