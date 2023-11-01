Этнографический диктант сплачивает народы

Знать друг друга на сто баллов

Насколько хорошо мы знаем историю, культуру и традиции своего края? Что нам известно про соседние регионы, да и в целом про народы и национальности, проживающие в нашей необъятной стране? Чтобы подобные вопросы никого не ставили в тупик, уже не первый год проводится Большой этнографический диктант. А стартует он традиционно в преддверии Дня народного единства.

Идея этого просветительского проекта проста — вызвать у россиян желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, ведь в нашей стране проживают представители более 190 народов.

По сути это не совсем диктант в общепринятом смысле слова. Он построен по типу опросника, где нужно выбрать из предложенных вариантов правильный ответ. И надо сказать, что по количеству участников он не уступает популярному Тотальному диктанту.

В Чебоксарах этнодиктант писали в Национальном музее. Честно говоря, более подходящего места нельзя было найти — ведь здесь хранится наследие материальной и духовной культуры чувашского, русского, марийского и других народов, дружно проживающих в Чувашии на протяжении многих веков.

Справка «СЧ» Этнографический диктант впервые прошел в 2016 году, тогда участие в нем приняли 90 тысяч жителей России. В 2022 году свой уровень этнографической грамотности проверили более 4 миллионов человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежных стран. В нашей республике в прошлом году акцию поддержали более 32 тысяч человек. В этом году число участников пока неизвестно: в онлайн-формате, на сайте этнографического диктанта, акция проводилась несколько дней и завершится сегодня, 8 ноября.

На тестовые вопросы в стенах музея отвечал и Глава республики Олег Николаев. «Благодаря этнографическому диктанту народы России больше узнают друг о друге и сплачиваются, — подчеркнул он. — Накануне Дня народного единства он дает возможность погрузиться в историю, в особенности национальной идентичности. Чем больше мы знаем о себе, тем сильнее и монолитнее становимся».

Среди тех, кто пришел на диктант в Национальный музей — учителя, преподаватели и ректоры вузов, сотрудники чебоксарских музеев, а также руководители национально-культурных объединений, члены Общественной палаты республики. Перед началом всем участникам акции напомнили, что их ждет 30 вопросов о культурных особенностях и традициях народов, населяющих Россию. 20 вопросов общефедеральных и 10 — уникальных для Чувашии. Уложиться надо в 45 минут.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Но набрать нужное количество баллов не так-то и легко. «Вопросы кажутся простыми, но на самом деле они требуют серьезного внимания, чтобы не ошибиться», — поделился с журналистами Олег Николаев.

Например, среди вопросов можно было встретить такой: кто в истории первым назвал территорию современной Чувашской Республики «Чувашией»? Или: в каком году произошло вхождение чувашей в состав Русского государства? А вы знаете ответы на эти вопросы?

«По итогам Большого этнографического диктанта в Чувашском национальном музее средний балл составил 70,5 — на 10 пунктов выше прошлогоднего уровня. А один участник показал наивысший результат, набрав 100 баллов, — рассказала директор музея Ирина Меньшикова. — Результаты этой просветительской акции показывают, что мы стали больше интересоваться культурой соседей, больше знать друг о друге, а значит, стали и лучше понимать друг друга».

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В Ульяновске главной площадкой международной акции «Большой этнографический диктант» впервые стал музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева». Помимо того, что участники акции проверили свои знания, для них также провели увлекательную экскурсию по экспозиции музея, посвященной традициям и обычаям чувашского народа.