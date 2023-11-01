Сказка ложь, да в ней намек

В Чувашском институте культуры и искусств и его колледже немало талантливых студентов. Профессии они выбрали творческие и на деле доказывают, что не зря. Их постановка «Легенды, вплетенные в вышивку» получилась яркой и необычной.

Студенты колледжа института культуры, создавшие этот спектакль, показывают современное восприятие богатого наследия предков. Сквозь ряд историй, не связанных одним сюжетом, проходит главное — времена меняются, но связь поколений прочна, это наши родовые скрепы, наша опора.

В чувашскую деревню приезжают участники этнографической экспедиции. Их встречает бабушка Сарби, хранительница прошлого. Она знает и древние легенды, и национальные ремесла, и обряды предков и рада поделиться с нынешней молодежью, воспитанной на гаджетах и тусовках.

Гости погружаются в мир, богатый символами. Но прочесть их может лишь человек знающий. Вот, например, красный сурпан на шесте. Если он появился во дворе, то вся деревня понимает, здесь требуется помощь, и собирается на ниме. Издревле люди помогали друг другу и большую работу выполняли всем миром. На сцене предстают и старинный обряд чувашской свадьбы, и другие красивые ритуалы.

В постановке задействовано все — цвет, свет, звук. Пластичные танцы, мелодичные песни, старинные прибаутки, их дополняет колоритный видеоряд. А каждая из пяти историй связана с определенным символом чувашской вышивки. Зрители оказываются в глубокой древности, когда светили над чувашским краем три солнца, а бесконечная сильная Волга только брала свое начало — из печки.

Хозяйка положила рожки ужика, символ изобилия и счастья, в горшочек, и каша в нем не кончалась. А однажды забыла горшок в печи, начался пожар. Хлынула вода, чтобы погасить пламя, и тоже стала бесконечной. Образ воды подан через хореографию — плавные движения напоминают волны.

Так, через сказки и легенды, бабушка Сарби наставляет своих гостей на путь истинный. От персонажей ее рассказов протягиваются ниточки в настоящее. К примеру, поведала о ленивой невестке — и волонтер культуры Настя узнала в этом образе себя. Пять человек — пять сказок. Знание традиций своего народа не дает потерять духовные ориентиры, учит тонко, мудро и гармонично взаимодействовать с миром и окружающими.

«Легенды, вплетенные в вышивку» — дипломная работа выпускниц колледжа культуры по специальности «Этнохудожественное творчество». Для полноты образов студентки тщательно подбирали реквизит. Детали национальных костюмов искали даже в музеях, чтобы было правдоподобно и интересно.

«В постановке много переплетений чувашской речи и нынешнего сленга, ярких параллелей между прошлым и настоящим, — говорит старший преподаватель Чувашского государственного института культуры и искусств, художественный руководитель проекта Дарья Степанова. — На сцене молодежь может увидеть саму себя. Многие в этом возрасте не задумываются, что такое культура, традиции. Кому, как не старшим, прививать им любовь к наследию предков, чтобы продолжалась духовная связь времен». В финале спектакля бабушка Сарби передает молодым старинный ларец, где скрыта сила и мудрость народа.