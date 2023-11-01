За продвижение местной продукции муниципалитеты получат гранты

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава республики Олег Николаев подписал указ о дополнительных мерах по стимулированию деятельности муниципальных и городских округов по содействию в расширении производства и продвижении продукции АПК и пищевой продукции местных производителей.
Как отмечается на сайте Минэкономразвития, присуждение грантов на эти цели является дополнительными мерами по стимулированию развития округов и создания в них наиболее благоприятного делового климата. Право на получение грантов будут иметь муниципальные и городские округа, органы местного самоуправления которых обеспечат достижение наилучших значений показателей в сфере производства и продвижения продукции местных производителей, комментирует документ вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.
В настоящее время в республике действуют 133 торговые площадки для проведения ярмарок. Одними из самых востребованных являются весенние и осенние ярмарки, где жители могут купить продукцию местных производителей по доступным ценам. В Чебоксарах и Новочебоксарске открылись 4 оборудованные площадки для продажи фермерской и продукции личных подсобных хозяйств.

Опубликовано: 2 ноября 2023 г.


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