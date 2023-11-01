За продвижение местной продукции муниципалитеты получат гранты

Глава республики Олег Николаев подписал указ о дополнительных мерах по стимулированию деятельности муниципальных и городских округов по содействию в расширении производства и продвижении продукции АПК и пищевой продукции местных производителей.

Как отмечается на сайте Минэкономразвития, присуждение грантов на эти цели является дополнительными мерами по стимулированию развития округов и создания в них наиболее благоприятного делового климата. Право на получение грантов будут иметь муниципальные и городские округа, органы местного самоуправления которых обеспечат достижение наилучших значений показателей в сфере производства и продвижения продукции местных производителей, комментирует документ вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

В настоящее время в республике действуют 133 торговые площадки для проведения ярмарок. Одними из самых востребованных являются весенние и осенние ярмарки, где жители могут купить продукцию местных производителей по доступным ценам. В Чебоксарах и Новочебоксарске открылись 4 оборудованные площадки для продажи фермерской и продукции личных подсобных хозяйств.