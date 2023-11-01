Пенсии и пособия в ноябре доставят досрочно

Сроки выплат пенсий изменены из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Праздник нынче выпадает на субботу, потому и выходных дней будет три — с 4 по 6 ноября, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Чувашии. И деньги перед праздником придут пенсионерам раньше.

С учетом режима работы отделений почтовой связи городские пенсионеры получат пенсии 3 ноября — за 5 ноября, 6 ноября — за 6 ноября; сельские — 3 ноября за 5 и 6 ноября. Начиная с 7 ноября пенсии и другие выплаты через почту будут доставляться по обычному графику.

Также раньше пенсии выдадут тем, кто получает их через банковские счета и карты. Деньги с датой перечисления средств 4 ноября «придут» 3 ноября, за 7 ноября — в этот же день, за 11 ноября — 10 ноября. Далее перечисление пенсий через банки будет производиться по установленному графику.

Единое пособие и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за октябрь будут перечислены в банки 3 ноября.