Связующая нить истории

В преддверии Дня народного единства в Национальной библиотеке республики прошла уже традиционная встреча с делегацией Нижегородского отделения «Русского Собрания» и чувашских писателей, общественности, историков, журналистов и всех тех, кому интересна история родного края. Разговор в этот раз в основном шел об увековечении памяти трех воевод — Минина, Пожарского и чувашского Буртаса.

На земле чувашского турхана

Земляки одного из предводителей Нижегородского земского ополчения почти ежегодно в преддверии Дня народного единства и Дня памяти гражданина Минина (21 мая) приезжают отдать дань памяти своему герою. По преданию, думный дворянин Кузьма Минин ушел в мир иной в далеком 1616 году на земле чувашского турхана Буртаса, под дубом-киреметь, на окраине деревни Шобашкаркасы нынешнего Чебоксарского муниципального округа.

В январе 1616 года для выяснения причин недовольства и подавления волнений в Поволжье из Москвы в Казань был отправлен отряд, в котором был и Минин. В разгар весны отряд, завершив расследование, двинулся в обратную дорогу. Но когда конница переходила по пути реку Унгу, весенний лед треснул, всадники (Минин и Буртас) оказались в холодной воде. После этого и без того нездоровый думный дворянин совсем разболелся, и выходить его не удалось…

Место гибели своего выдающегося земляка нижегородцы не забывают. Не стал исключением и нынешний год — очередная встреча почитателей отечественной истории состоялась 18 октября в Национальной библиотеке. Вели встречу известный нижегородский общественный деятель, журналист, председатель Нижегородского отделения международной общественной организации «Русское Собрание» Сергей Скатов и народный писатель Чувашии, автор романа «Дорога на Москву» Михаил Юхма.

Памятник — от слова память

К слову, «Советская Чувашия» не раз рассказывала о встречах и совместных акциях с соплеменниками Кузьмы Минина. Напомним последние публикации: «Купно за едино», «Мы ополченцы, мы едины», «Освобождали Россию вместе», «Дорогами единства» (23 мая, 14 и 26 ноября 2019 и 2 ноября и 21 мая 2021 года).

О дорогах единства говорили в тот день многие, вспоминали и о давней мечте, возведении памятника трем воеводам — Минину, Пожарскому и чувашскому Буртасу. Три полководца на боевых конях в воинском облачении — Минин, Пожарский, Буртас — должны были стоять около Шобашкаркасов, у трассы М-7 на повороте, где взору открывается Волга. Такая идея у почитателей родной истории была еще в середине «нулевых» («СЧ» от 24.03.2011 «Легенду — в бронзу»).

Кстати, идею сооружения памятника в те годы поддержал и тогдашний глава Чебоксарского района Анатолий Князев. Был объявлен открытый конкурс проектов памятника «Князь Буртас», а в бюджете района заложены средства, была надежда и на спонсоров. Поступившие на конкурс работы вынесли на всенародное обсуждение в музее «Бичурин и современность». Общественность поддержала проект заслуженного художника Чувашии Петра Пупина — монумент высотой 13,36 м с фигурами Минина, Пожарского и Буртаса. Позже власть в районе сменилась, и идея сама собой заглохла. Но не забылась…

Три всадника у дороги

Напомнили о ней земляки Минина. Как поведал собравшимся Сергей Скатов, их делегация в составе четырех человек как раз и приехала нынче, чтобы предложить увековечить память воевод, в Смутное время спасших Россию от иностранных захватчиков. «По мнению всех без исключения наших соратников, как в Чувашии, так и в Нижегородской области, — говорится в письме руководству республики, — назрела пора установить на въезде у Шобашкаркасов скульптурную композицию — конную воинского облачения группу в составе Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского и Буртаса».

Говорится в обращении и об «открытии» чувашского воеводы для массового читателя нижегородским писателем Валентином Костылевым в своем романе, изданном в 1939 году, и об изысканиях Михаила Юхмы, итогом трудов которого стал его знаменитый роман «Дорога на Москву», изданный в 1966 году…

По уже сложившейся традиции гости посетили и Шобашкаркасы. Но из-за дождя, который шел весь день, попасть к дубу не получилось. Как позже рассказали жители села, молодой дубок, появившийся у подножия старого великана, свидетеля тех давних исторических времен, уже окреп. А вот сортовых яблонь, которые привезли и посадили рядом нижегородцы, мечтая, что со временем здесь появится сад, стало меньше — кто-то выкопал одну молодую яблоньку…