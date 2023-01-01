Вурнарцам для победы и снег не помеха

Заснеженные поля и оранжевый мяч — привычные атрибуты зимнего футбола в России. За считанные часы до матча 16-го тура между «Химиком-Августом» и казанским «Рубином-2» во второй лиге «дивизиона Б» работники стадиона ФСК «Рассвет» в Вурнарах старательно очищали искусственный газон от снега. Однако и во время матча снегопад не обошел стадион стороной, но это не помешало обоим коллективам показать интересную игру.

Подопечным Александра Ешкина важно было вернуться на победную тропу после двух ничьих с «Акроном-2» и «Уралом-2». Ведь при наилучших раскладах у «химиков» остаются шансы зацепиться даже за первое место в турнирной таблице. Конечно, такое развитие событий возможно при потере очков главным конкурентом, коллективом «Торпедо Миасс». Еще до стартового свистка в Вурнарах стало известно, что торпедовцы свой матч 16-го тура выиграли у динамовцев из Барнаула со счетом 5:2. Для погони за лидером чемпионата «Химику-Августу» нужна было только победа.

Конечно, в столь важный момент вурнарцам необходима была поддержка своих зрителей. И болельщики «химиков», вооружившись теплыми вещами и пледами, постепенно заполняли трибуны. Правда, по этой части и гостям было чем ответить. Если обычно группа болельщиков соперника в Вурнарах не превышает одного-двух десятков человек, то на этот раз из Казани приехал внушительный десант поклонников «Рубина-2».

После разминки команды вышли на поле. Раздался стартовый свисток арбитра встречи Сергея Федотова, и поехали! Конечно, в первом тайме соперники больше приглядывались друг к другу — игра в основном проходила в центре поля. Затишье нарушила грубая ошибка защиты «Химика-Августа», после которой на рандеву с вратарем «Химика-Августа» Владиславом Егоровым выскочил нападающий «Рубина-2» Даниил Моторин. Удар, мяч летит в угол… Штанга!

Попадание в каркас вызвало бурю эмоций у гостевых болельщиков, находившихся рядом с воротами «химиков». Вскоре Даниил Моторин еще раз чуть не огорчил вурнарцев, но его удар просвистел в считанных сантиметрах от «девятки». Для обороны хозяев прозвенели тревожные звоночки.

Правда, до конца тайма голов так и не было забито. В перерыве Александр Ешкин провел разъяснительную работу с подопечными, сделал три замены и практически сразу после выхода из раздевалки «химики» забили гол — после розыгрыша углового полузащитник Владислав Сайгушев оказался самым расторопным на подборе и хлестким ударом вонзил мяч в верхний правый угол ворот казанцев. В остальное время обе команды еще могли огорчить друг друга. Однако встреча так и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Химика-Августа».

После 16 туров вурнарцы с 27 очками находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая «Торпедо Миасс» пять очков.

«После двух ничейных результатов мы реабилитировались перед своими болельщиками. Мы убрали давление в недельном цикле. Футболисты понимают, что нужно выигрывать и стремиться подниматься вверх, цепляться за тройку, — сказал на пресс-конференции после матча главный тренер «Химика-Августа» Александр Ешкин. — В первом тайме команды присматривались друг к другу, но у «Рубина» была пара острых моментов. В перерыве мы подкорректировали игру и начали атаковать поострее — появились отлаженные взаимодействия на флангах».