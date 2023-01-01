Два управленца из Чувашии вышли в суперфинал «Лидеров России»

Получат миллион и опытного наставника

Руководители нового поколения продолжают свою упорную борьбу в конкурсе «Лидеры России». После завершения региональных туров стартовали очные испытания по округам. На днях в Нижнем Новгороде торжественно наградили победителей финала в Приволжском федеральном округе. В числе тех, кто получил путевку в суперфинал, есть представители Чувашии.

Это заместитель исполнительного директора ООО «Группа компаний «Эстет» Юрий Алексеев и руководитель направления по работе с партнерами и взаимодействию с органами государственной власти АО «Россельхозбанк» Александра Соболева. Амбициозные молодые люди уже во второй раз участвуют в конкурсе, поэтому достаточно уверенно идут вперед. Причем оба участника имеют свои достижения в прошлом. Александра, например, в 2015 году стала самым молодым лучшим гражданским служащим Чувашии. Кстати, и Юрий, и Александра прекрасно показали себя во время региональных испытаний, когда участникам было предложено подключиться к решению актуальной для Чувашии задачи по повышению финансовой грамотности населения.

Ну а во время окружного этапа наши управленцы проводили уроки лидерства для молодежи, разбирали свой потенциал с ведущими экспертами кадрового агентства АНО «Россия — страна возможностей», проходили собеседования с крупными работодателями — партнерами проекта и другие конкурсные задания. К слову, в нынешнем сезоне на разных этапах жюри оценивает, как финалисты проявляют себя в ролях организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора и коммуникатора.

Всего на окружном испытании «Лидеров России» в ПФО попробовали свои силы около 400 человек. Победителями стали 46 управленцев из 11 регионов. Все они продолжат участие в конкурсе и будут готовиться к суперфиналу, который пройдет в феврале 2024 года.

«В суперфинале пятого сезона Приволжский федеральный округ будут представлять 46 руководителей, в том числе 14 женщин, — рассказал на награждении генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. — Это профессионалы, выдержавшие высочайшую конкуренцию на дистанционных этапах и очном окружном финале. Победители всех окружных финалов выходят в суперфинал конкурса, получают грант в размере 1 млн рублей на образование и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России».

С прохождением в суперфинал поздравил участников из Чувашии и руководитель республики Олег Николаев. «Вы — наша гордость! Нет ничего невозможного. Важно действовать, и все получится. Желаю удачи и победы!», — написал Глава Чувашии в телеграм-канале.