Четыре беспилотника и добрые письма

Более двух тонн дополнительной помощи доставлено из Чувашии нашим защитникам, которые сейчас несут службу на Запорожском направлении.

Получили ее бойцы республиканского СОБРа и военнослужащие подразделения БАРС «Каскад». В состав груза вошли четыре беспилотных летательных аппарата, спецтехника, продукты питания, теплые вещи, медикаменты и письма со словами поддержки от молодежи Чувашии.

«Это не первый наш выезд к бойцам из Чувашии в зону специальной военной операции. Доставили очередную партию дополнительной помощи, собранную молодыми предпринимателями и настоящими людьми с большой буквы, с большим сердцем. Передаю искренние слова благодарности от каждого бойца всем, кто принял участие в этом добром деле. Поддержка для наших защитников очень важна», — говорит руководитель Чувашского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Шакулов. Как уже сообщала «СЧ», Андрей не только регулярно доставляет на передовую необходимые вещи для наших бойцов — он и сам служил по контракту в военном подразделении БАРС «Каскад» и был награжден двумя боевыми медалями.

Карина Максимова