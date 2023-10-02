Четыре беспилотника и добрые письма

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Дополнительную помощь военнослужащим из Чувашии наши молодогвардейцы передают регулярно. Примерно раз в два месяца в зону СВО отправляется машина, которая везет бойцам продовольствие, лекарства, запчасти и масла для автомобилей, спецтехнику, рации и электрооборудование, маскировочные сети… Фото Андрея Шакулова

Более двух тонн дополнительной помощи доставлено из Чувашии нашим защитникам, которые сейчас несут службу на Запорожском направлении.
Получили ее бойцы республиканского СОБРа и военнослужащие подразделения БАРС «Каскад». В состав груза вошли четыре беспилотных летательных аппарата, спецтехника, продукты питания, теплые вещи, медикаменты и письма со словами поддержки от молодежи Чувашии.
«Это не первый наш выезд к бойцам из Чувашии в зону специальной военной операции. Доставили очередную партию дополнительной помощи, собранную молодыми предпринимателями и настоящими людьми с большой буквы, с большим сердцем. Передаю искренние слова благодарности от каждого бойца всем, кто принял участие в этом добром деле. Поддержка для наших защитников очень важна», — говорит руководитель Чувашского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Шакулов. Как уже сообщала «СЧ», Андрей не только регулярно доставляет на передовую необходимые вещи для наших бойцов — он и сам служил по контракту в военном подразделении БАРС «Каскад» и был награжден двумя боевыми медалями.

Карина Максимова


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