В Чувашии заработала фабрика офисных процессов

Создана она на базе республиканского Фонда развития промышленности.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, в настоящее время действуют уже четыре такие фабрики. Кроме вновь сертифицированной офисной, навыки бережливого производства можно освоить на строительной и медицинской фабриках. Также в рамках национального проекта «Производительность труда» в регионе действует и производственная фабрика.

Фабрика офисных процессов — это учебная площадка, на которой участники в реальном офисном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, каким образом улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации. В рамках тренинга знакомятся с инструментами бережливого производства в офисе, приобретают навыки по оптимизации процессов деятельности и сокращению сроков их реализации.

Как отмечает руководитель республиканского центра компетенций «Эффективный регион» Сергей Лекарев, эффект от обучения заключается не только в полученных знаниях инструментов и методик бережливого производства, но и в мотивации и вовлечении сотрудников в непрерывные улучшения.