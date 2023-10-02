Часть не задействованных земель Цивильского НИИ сельского хозяйства перейдет в собственность республики

Земля должна работать

Соответствующее решение обсуждалось на встрече вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова с директором ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока Игорем Устюжаниным и директором Цивильского НИИСХ Андреем Фадеевым.

В общем землепользовании института находится 5,5 тыс. гектаров земель, 3 тыс. из них не обрабатываются. Правительством республики от руководства НИИСХ получено предварительное согласие на прекращение прав на 1,5 тыс. гектаров земельных участков и передачу их в республиканскую собственность. Соответствующие письма направлены в Минобрнауки России. Как отметил Игорь Устюжанин, оставшиеся земельные участки будут осваиваться — предприятие планирует расширять производство сои.

Сергей Артамонов подчеркнул, что в Чувашии решаются две задачи по обеспечению ежегодного роста сельскохозяйственного производства — ввод неиспользуемых земель в оборот и эффективное использование имеющихся земельных ресурсов. «Чем дольше не используются земли, тем выше риски их потерять совсем. Мы не можем этого допустить. Только в этом году ввели в оборот 6,2 тыс. гектаров таких площадей. А по второй задаче решаем передавать земельные участки, находящиеся в федеральной собственности и не задействованные в сельскохозяйственном обороте, в собственность республики или в муниципальную. Либо предоставить их на праве аренды крупным сельскохозяйственным товаропроизводителям», — сказал министр.