Федеральные льготники Чувашии определились со способом получения набора социальных услуг на 2024 год

Курорт в натуральной форме

Изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ) на следующий год федеральные льготники могли до 1 октября. Этим правом в республике воспользовались 6883 человека. Изменения вступят в силу с 1 января и будут действовать весь 2024 год и далее до того времени, когда льготник вновь решит изменить способ получения НСУ.

Напомним, ­получать социальные услуги федеральные льготники могут в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Как отмечают в Отделении СФР по Чувашии, в 2024 году предпочитают получать набор частично или полностью деньгами 75177 льготников. В натуральной форме путевки на санаторно-курортное лечение выбрали 5502 льготника, лекарственные средства 8182 человека, проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 3067 пенсионеров.

Следует помнить, что если инвалидность установлена впервые после 1 октября, то набор социальных услуг предоставляется полностью в натуральном виде. Изменить способ получения можно будет только с 2025 года, подав соответствующее заявление лично или в электронном виде через портал Госуслуг до 1 октября 2024 года.