Более 53 процентов жителей Чувашии регулярно занимаются спортом

И этот показатель вырос более, чем на 6% по сравнению с 2019 годом, сообщили в Минспорта республики. Такой рост эксперты объясняют в том числе особым вниманием к детско-юношескому спорту и созданием условий для занятий физкультурой старшего поколения, а также развитием соответствующей инфраструктуры.

В Чувашии активно строятся и реконструируются спортивные объекты, за последние несколько лет их появилось более сорока. В том числе 4 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, 23 площадки для выполнения нормативов ГТО, стадионы в Мариинском Посаде, Новочебоксарске и Батырево, ФОК «Унга» в селе Ишлеи, 25-метровый бассейн в Аликово, а также стадион «Волга» и Региональный центр по хоккею в Чебоксарах.

Одно из возводимых сегодня в республике спортивных сооружений – крытый каток в микрорайоне «Новый город». «Создание условий для вовлечения людей всех возрастов в регулярные занятия спортом является главной задачей федерального проекта «Спорт – норма жизни», и строительство спортивных объектов служит необходимым инструментом в достижении цели», – отметил министр спорта Чувашии Василий Петров, посетив строительную площадку. По окончании работ чебоксарцев здесь будут ждать ледовое поле, зал хореографии, медкабинет, помещения для проката коньков. Важно, что территория будет адаптирована для маломобильных людей.

Продолжается в Чувашии и строительство лыжероллерной трассы в Центре зимних видов спорта. Поручение предусмотреть в федеральном бюджете средства на его создание озвучил еще год назад вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. И, судя по всему, у республики есть все шансы выполнить задачу, поставленную Президентом страны: до 2030 года, обозначил он сроки, в занятия спортом должны быть вовлечены 70% россиян.