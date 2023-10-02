Фонд «ПĔРЛЕ» включен в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций

Фонд развития Чувашии «ПĔРЛЕ» включен Минэкономразвития России в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций на основании данных Минюста страны, сообщил Глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.

По словам руководителя региона, это означает, что федеральный центр отметил объединенные на площадке Фонда усилия всего чувашского сообщества по поддержке специальной военной операции, бойцов и членов их семей, а также по реализации социальных и гуманитарных проектов, в том числе и тех, что проводились в период пандемии коронавируса.

Олег Николаев поблагодарил основателей Фонда за организацию благого дела. Отдельную признательность выразил организациям и неравнодушным гражданам за отзывчивость и сплочение для решения важнейших задач.