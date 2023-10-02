В память о Герое открылся зал единоборств

В деревне Новые Тренькасы Чебоксарского муниципального округа прошло открытие нового спортивного сооружения — зала единоборств памяти Героя России, участника специальной военной операции Дмитрия Семенова. На спортобъекте уже оттачивают мастерство порядка 120 борцов. После церемонии открытия

на новых коврах юные дарования сражались за награды республиканского турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Семенова. О прошлогодних состязаниях «СЧ» рассказывала. Как подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале, турнир получил статус ежегодного и будет посвящен всем бойцам специальной военной операции.