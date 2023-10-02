Екатерина в поисках любви

«Екатерина. Фавориты» — так назвали четвертый сезон создатели сериала о российской императрице, где главную роль сыграла Марина Александрова. Это сага телеканала «Россия», растянувшаяся на девять лет: первый сезон вышел на экраны в 2014-м и получил ТЭФИ. Спустя год уже Первый канал выпустил свою версию тех же самых событий: сериал «Великая» с Юлией Снегирь, а этой осенью мы увидим продолжение обеих историй. «Екатерина. Фавориты» идет на платформе ВГТРК «Смотрим» и скоро появится в телеэфире.

Режиссер — Дмитрий Петрунь,

серий — 16,

места съемок: Санкт-Петербург и пригороды, Московская область, Кисловодск

«О, молодые генералы своих судеб»

В 18 веке при Екатерине II фаворитизм стал почти государственным институтом, способным поднять человека из низов на самый верх. Каждый новый любовник императрицы был вхож не только в ее покои, но и на заседания Верховного Тайного совета, высказывал свои взгляды на государственные вопросы, даже не владея всей политической ситуацией, и стремительно восходил по карьерной лестнице. Так, ротмистр Александр Ланской, главный герой четвертого сезона сериала, в свои 20 с небольшим получил ордена Александра Невского и Святой Анны, чин генерал-поручика и звание генерал-адъютанта, и за несколько лет нажил состояние в 7 миллионов рублей, причем даже не стремясь к деньгам и наградам.

Современники подмечали, что императрица, которой уже было под 50, словно покупала любовь молодых мужчин, что обходилось казне чрезвычайно дорого. В картине это тоже показано: Екатерина тяготится тем, что всем мужчинам от нее нужно «лишь достойное содержание», понимает, что может заполучить любого, кто понравится, но тем не менее все равно надеется встретить безусловную любовь и преданность.

Завязкой новой истории служит признание Григория Потемкина (Владимир Яглыч) императрице, что любить ее тяжело. Он просит не удерживать его подле своей юбки и едет в Крым — тогда еще не российский. Уязвленная Екатерина пытается доказать бывшему фавориту, что найдется мужчина, который полюбит ее искренне и — главное — бескорыстно. При этом государыня понимает, что никто не заменит светлейшего князя: «Разве кто-то может умом и душой дотянуться до моего Гришеньки? Только с ним и была счастлива». Зная, что императрица прислушивается к мнению любовников, царедворцы пытаются приставить к ней своих людей. Балы и приемы превращаются в смотры мужчин.

«Эта женщина могла бы быть еще более великой, если бы не тратила свое сердце на мужчин», — скажет Екатерина Дашкова (Анна Ковальчук), но при этом тоже будет проталкивать в фавориты к бывшей подруге веселого, но пустого сына адмирала Мордвинова.

Чем хорош сериал, так это тем, что Екатерина здесь показана не только в поисках любви. Если бы женщины на российском престоле только и делали, что предавались развлечениям и разврату, страны бы не было. Мы постоянно видим Екатерину за письменным столом, с документами. На экране 1780-81 годы: императрица проводит губернскую реформу, это был ответ на Крестьянскую войну под предводительством Пугачева, чтобы усилить власть на местах. К сожалению, национальный состав населения реформа не учитывала: так территория нынешней Чувашии была поделена между Казанской и Симбирской губерниями. Но тем не менее именно это территориальное деление сохранилось до 1917 года.

Кстати Императрице хватает времени и художественного вкуса, чтобы лично утверждать гербы городов. Чебоксары не стали исключением: 18 октября 1781 года Екатерина поставила свою подпись под проектом символики нашего города с пятью дикими утками. Теперь в верхней части помещали герб губернского центра, у нас это был казанский дракон, а в нижней — самого города.

«Поставщик» молодых фаворитов

Четвертый сезон сериала — это история присоединения Крыма и Кубани, история последнего крымского хана Шагин-Гирея (Дмитрий Ткаченко), который лавировал между Россией и Турцией, но в итоге не смог удержать власть и отдал полуостров Екатерине. Четвертый сезон — это плеяда сменяющих друг друга молодых любовников: от Горчакова до Зубова — и трагедия Александра Ланского. Историки сходятся во мнении, чтобы если бы он не умер так рано, то мог бы встать в один ряд с Орловым и Потемкиным.

Герою Сергея Новосада (на счету молодого актера уже есть главная роль в фильме про школу «Я делаю шаг») искренне сочувствуешь. Порядочный, смелый, скромный, тактичный, нетщеславный, он мог бы сделать блестящую военную карьеру, но рукою Потемкина был «приставлен» к императрице и запутался в интригах двора, так и не став царедворцем. Ланской был предан Екатерине и Потемкину и не пытался завязать дружбу ни с членами Верховного совета, ни с Дашковой, ни с малым двором. Дорогого стоят слова цесаревича Павла: «Генерал, Вы на удивление приятный человек, по сравнению с другими матушкиными друзьями».

Ланской умер в 26 лет при непонятных обстоятельствах: сгорел от лихорадки за пять дней на руках императрицы. Екатерина пыталась выяснить, кто стоит за его смертью, но эти сведения до нас не дошли. Это у истории могут быть загадки, а в сериале их быть не должно, поэтому одна из интриг фильма: какую версию смерти молодого человека, который не перешел дорогу никому из сильных мира сего, взяли за основу сценаристы.

Потемкин словно кликает беду на Ланского, не раз заявляя Екатерине, что ее любовь погубит молодого человека: «То, что ты к Сашеньке своему охладела, так это, может, и к лучшему: даст Бог, живым от тебя вырвется!» И оплакивая гибель фаворита, Екатерина будет винить в ней себя. Хотя это же Потемкин выбрал высокого, статного и благородного офицера на роль курьера, чтобы Екатерина наверняка заметила и оценила Ланского.

Светлейший вообще привык «поставлять» императрице фаворитов, это не сработает только с последним из них — Платоном Зубовым, за ним стояли другие силы: Салтыковы и Нарышкины. Именно светлейший произносит, возможно, главные слова фильма, когда пытается вытянуть Екатерину из депрессии после смерти Ланского и вернуть ее к делам. Чтобы отмолить свою вину, государыня задумывается уйти в монастырь. «Ты не женщина, ты императрица! Ты права такого не имеешь свои чувства выше страны ставить! Россия завсегда главнее будет! Твой удел — Россией править!» — почти кричит Потемкин на заплаканную, убитую горем женщину, что распростерлась под иконами на полу.

Александрову в роли императрицы уже назвали великолепной

Марина Александрова получила от зрителей немало положительных откликов за воплощение образа самой известной российской правительницы. Ей простили и молодое для 50 лет лицо, и стройную фигуру, хотя реальная Екатерина в этом возрасте была уже довольно грузной. Не каждая актриса способна передать харизму Екатерины Великой, а Марине Александровой эта роль как будто легла в характер: ее императрица и властная, и женственная одновременно, она кокетничает с окружающими ее мужчинами-чиновниками, но государственные решения принимает всегда единолично, не перекладывая ответственность. Она способна быть и доброй, и жестокой, актрисе удается изобразить этот ледяной взгляд самодержицы, от которого стыла кровь в жилах провинившихся. Она открывает свое сердце и российскую казну все новым и новым мужчинам, понимая, что разочарование придет, но особо его не боясь. Марина Александрова сыграла очень близко к словам английского короля Георга III: «Я всегда говорил, что Екатерина слишком женственна, чтобы управлять империей, и слишком мужественна, чтобы иметь счастливую личную жизнь».

И, конечно, через все сезоны сериала, и четвертый не стал исключением, проходит тема удержания власти. Здесь Екатерине противостоит цесаревич Павел (Павел Табаков), который спит и видит себя на российском троне. Переписывается с заклятым врагом России — королем Пруссии Фридрихом (Валерий Кухарешин) и пытается заручиться поддержкой масонов и европейских дворов. Екатерина же планирует передать власть внуку Александру, минуя Павла.

Кроме смерти Ланского, создатели сериала предлагают и свою трактовку, чьей дочерью была Елизавета Темкина. Светлейший признал девочку своей, это исторический факт, а матерью могла быть как Екатерина, так и одна из девушек «гарема» любвеобильного князя. Впрочем, современники отмечали, что никаких материнских чувств к Лизе императрица не выказывала.

Как в любом художественном фильме, здесь немало исторических неточностей: к примеру, Ланского в угоду сюжету сценаристы «похоронили» в сентябре 1783-го, хотя на самом деле он умер летом 1784-го. Манифест о присоединении Крыма и Кубани императрица подписала 8 апреля, но судя по зеленым аллеям Царскосельского парка и отсутствию теплой одежды на героях, ощущение, что это случилось на исходе лета. Но когда в сюжете нет логических провалов, он захватывает и увлекает, когда прописаны характеры не только главных, но и всех второстепенных героев, когда подбор актеров не вызывает раздражения, то и придираться к неточному следованию датам не хочется. На фоне сериалов про Казанову в России, цесаревну Елизавету и новых «Гардемаринов» сага о Екатерине выглядит достойно.

Тем более, что многие ляпы обнаруживаются, только если после просмотра фильма углубиться в историческую литературу. А не это ли главное — когда кино вдохновляет на изучение истории родной страны и в конечном счете способствует росту национального самосознания и гордости? Судьба Екатерины — как раз пример того, как можно было любить Россию и служить ей, даже не будучи по крови русской.