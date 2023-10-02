Аграрии Чувашии поддержат бойцов продуктами и деньгами

Порядка 95 миллионов рублей перечислят в ближайшие дни системообразующие предприятия АПК и сельхозпредприятия республики в поддержку участников СВО. Об этом говорилось на вчерашнем совещании в Минсельхозе Чувашии.

«Мы не сторонние наблюдатели, можем оказать посильную помощь и сельхозпродуктами, и финансовыми средствами — поддержать выплатами тех, кто идет служить по контракту», — отметили представители предприятий АПК. Кстати, в сентябре 24 работника сельхозпредприятий республики заключили контракт на прохождение военной службы. Еще 197 планируют сделать это до конца года. От предприятий им будет оказана благотворительная помощь в размере 650 тысяч рублей каждому.

Не остаются в стороне и сотрудники Минсельхоза, как заявили в ведомстве, в Фонд «Перле» на поддержку бойцов все сотрудники министерства перевели часть своего заработка.