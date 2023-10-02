Крыши сдувало, как бумажки

Ущерб от урагана посчитают, средства на восстановление выделят

Десятки поврежденных крыш и поваленных деревьев, сотни оставшихся без электричества домов — в Чувашии в очередной раз наделал бед ураганный ветер…

Из-за разгула стихии временно будут обходиться без клуба жители батыревского села Шыгырдан — с очага культуры ветер сорвал часть крыши, общая площадь разрушения составила порядка 350 квадратных метров. Частично лишились кровли во вторник и Акрамовская школа Моргаушского округа, и многоквартирный жилой дом в Мариинском Посаде, и несколько домов в столице республики. По данным чебоксарского ЕДДС на 6 часов утра 18 октября, в городе поступило 16 обращений по сорванным фрагментам крыш. В списке «пострадавших» значились также 10 поваленных деревьев и два остановочных павильона: один был опрокинут ураганом, у второго вылетели стекла. Как бумажки, сдувал ветер крыши и с шумерлинских домов — из-за неблагоприятных погодных условий в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как всегда, под прицел стихии попали линии электропередач. К половине седьмого вечера вторника в 37 населенных пунктах в 10 муниципальных округах (Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Порецком, Урмарском, Моргаушском, Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском и Ядринском) остались без света 3923 жилых дома, 11991 житель, 33 социально значимых объекта. Эту статистику сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. И добавил: «Держим ситуацию на контроле. В ближайшее время будут первые данные по оценке ущерба, в соответствии с законодательством выделим на его устранение необходимые средства».

Кстати

Во вторник и в среду в восстановительных работах было задействовано 44 бригады энергетиков филиала «Чувашэнерго» и 44 единицы спецтехники. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов были использованы резервные источники электроснабжения.

По данным МЧС по Чувашии, в среду к 15 часам электроснабжение отсутствовало в 48 населенных пунктах пяти муниципальных округов, без света оставались 3779 домов.