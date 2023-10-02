В Чувашском педагогическом университете работают секции по 15 видам спорта

В университете не только готовят учителей физкультуры и тренеров, но и приобщают к спорту и здоровому образу жизни студентов всех факультетов, преподавателей, а также жителей Чебоксар. Отличное подспорье в этом — современная спортивная инфраструктура вуза, отметил министр спорта Чувашии Василий Петров, недавно побывавший в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.

В университете работают спортивные секции по 15 видам спорта — от вольной борьбы и футбола до шахмат и чирлидинга; есть несколько специализированных спортзалов (для гимнастики, шейпинга, спортивных игр, единоборств), площадки для баскетбола, бадминтона, пляжного волейбола, легкоатлетический стадион, и, наконец, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, занимаются в котором не только студенты, но и школьники, и взрослые люди. На встрече с министром ректор ЧГПУ Игорь Кожанов рассказал, что вуз запустил собственный проект «День здоровья» — жители Чебоксар и республики могут один раз в месяц бесплатно воспользоваться услугами спорткомплекса. В вузовском ФОКе, кстати, есть единственная в городе секция по синхронному плаванию, а в ближайшее время здесь планируют открыть и секцию дайвинга.

Разработаны в вузе и общеобразовательные программы для школьников. Одна из них — программа «Каникулы с пользой»: ребята не только занимаются спортом, но и знакомятся с подвижными играми народов России, историей олимпийского движения, учатся взаимодействовать в командных видах спорта.

И, конечно же, во время визита в ЧГПУ министр спорта пообщался со студентами — будущими тренерами. «Для нас очень важно, чтобы эти ребята после окончания вуза пришли в спортивную отрасль, — отметил Василий Петров. — Многие из них уже проявили себя, выступая на соревнованиях различного уровня — всероссийских и международных — и сейчас являются локомотивом развития студенческого спорта».