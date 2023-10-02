Гардемарины 30 лет спустя

Лето, море в солнечных бликах, белые скалы из песчаника с гротами и пещерами.

В геотитрах нас уверяют, что это Турция и Мальта, но каждый, кто хотя бы раз был в Севастополе в Голубой бухте, легко узнает этот берег. В четвертом фильме о приключениях гардемаринов Крыму пришлось и изображать средиземноморские страны, и быть собой. Вхождению полуострова в состав Российской империи и посвящены новые картины Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир» и «Война». Съемки начались еще до пандемии, а на экраны фильмы выходят только сейчас — в год 240-летия присоединения Крыма, основания Севастополя и Черноморского флота.

Режиссер — Светлана Дружинина,

продолжительность — 2 часа,

места съемок: Мосфильм, Санкт-Петербург и пригороды, Севастополь, Алупка

«Не возвращайтесь к былым возлюбленным»

«А кто тебе больше всего нравится: Белов, Корсак или Оленев?» — спрашивали друг у друга девчонки в конце 80-х. Сейчас эти девчонки, которым уже за 40, идут в кино ради новой встречи с любимыми гардемаринами. Идут с предвкушением и волнением, боясь разочароваться. Все-таки 30 лет прошло с момента выхода в 1992 году третьего фильма — о событиях Семилетней войны. А по сюжету — 30 лет со дня сражения под Гросс-Егерсдорфом, когда мы видели гардемаринов в последний раз.

«Возраст иногда красит мужчин, им, негодяям, возраст к лицу, — говорит о своих артистах Светлана Дружинина. — Харатьяну в первом фильме было 24 года, а сейчас ему 62! Вы проживите такую жизнь, чтобы так выглядеть!» Корсак, разжалованный в матросы после Гросс-Егерсдорфа, и вправду выглядит моложе своих друзей. Он снова дерется на шпагах с воскресшим кавалером де Брильи, прекрасно держится в седле, а в следующем фильме «Гардемарины 1787. Война» будет еще и плавать.

Раздобревшего Александра Домогарова стройнит камзол, его Павел Горин уже не такой порывистый и дерзкий, как в «Гардемаринах III», и уже не разобьет столько женских сердец, как 30 лет назад. На голове у щеголя князя Оленева (Михаил Мамаев) какой-то «вшивый домик», у него седая щетина, и это старит и портит того романтичного красавца, давшего клятву любви и верности принцессе Фике на постоялом дворе близ города Риги. Все-таки бороды войдут в моду значительно позже, а тогда мужчины еще брились гладко — посмотрите на портреты екатерининских вельмож. С одной стороны, гардемарины 30 лет спустя не вызывают того ощущения дряхлости, какое накрывало зрителей в «Возвращении мушкетеров», где главными действующими лицами стали их дети. А с другой — у героев уже нет того огня и блеска в глазах, они кажутся какими-то унылыми.

Впрочем, и здесь, желая привлечь к фильму внимание молодого поколения, Дружинина вывела на сцену влюбленных друг в друга сына Корсака — Шурку и дочь Ягужинской и Белова — Александру. На экране героям чуть больше 20-ти. А должно быть за 40. Давайте сопоставим факты: первый раз маленького сына Корсака мы увидели в фильме «Виват, гардемарины!». Это была зима 1744 года — в Россию ехала принцесса Фике, невеста наследника. И в этом же фильме Анастасия, «не желая доставаться нелюбимому» — тобольскому генерал-губернатору, за которого ее сосватала императрица Елизавета, соблазнила Сашу Белова. А в новом фильме уже 1787 год. Так что арифметика с возрастом простая, но Дружинина не обращает внимания на такие мелочи. Она «похоронила» на три года раньше и австрийского императора Иосифа II, друга и союзника Екатерины II. Фильм начинается с этого печального известия. «И теперь три сучки: Австрия, Франция и Англия набросятся на Россию», — заявляет Алексей Орлов-Чесменский (Александр Лазарев-младший). С чего бы? Именно Австрия должна была помочь России построить новую Византию на обломках Османской империи, пере-именовать Стамбул в Константинополь и поднять над собором Святой Софии православный крест. В реальности Иосиф II умер в 1890 году.

Сценарий фильма Светлана Дружинина писала сама: уже нет в живых ни Нины Соротокиной, придумавшей гардемаринов, ни Юрия Нагибина, работавшего с ней над первыми частями саги. Для Дружининой в отличие от Дюма история никогда не была гвоздем, на который она вешает свою картину, режиссер огромного цикла «Тайны дворцовых переворотов» всегда опиралась на факты, и потому такое вольное обращение с датами в новом фильме удивляет.

Женщин в кадре много, а глаз положить не на кого

Что однозначно не понравилось — так это образ Екатерины, созданный Кристиной Орбакайте. Ощущение, что она сделала пародию на императрицу или просто не знала, как сыграть роль. Ее Екатерина нюхает табак, сморкается в платок при князе Оленеве, заставляет вспоминать старую клятву на постоялом дворе, хотя еще при прошлой встрече он объявил, что забыл эту клятву.

А на прощание Екатерина и вовсе, полуприкрыв глаза, с придыханием заявляет Никите: «Судьба России в Ваших руках». Ничего, что она не видела его 30 лет? А он что, все это время вздыхал по своей Фике? Да и в 1787-м у 58-летней Екатерины уже и быть не могло такой стройной фигуры, как у Орбакайте. Этой осенью нам предстоит увидеть несколько воплощений императрицы, так что будет возможность сравнить игру актрис: Марины Александровой в сериале «Екатерина. Фавориты», Елизаветы Боярской в новом сезоне «Великой» и Ирины Пеговой в фильме «Царская прививка».

Впрочем, все женские образы в новых «Гардемаринах» восхищения не вызывают. В них невозможно влюбиться, как в Анастасию, Софью или юную Фике. Зачем нужно было ронять с пирса в реку располневшую Ольгу Машную? Что осталось в ней от той Софьи с глазами, что «костер разжечь можно»? Для чего ввели в фильм Анну Семенович в роли жены коменданта порта? Каким образом работает на Францию и де Брильи роковая дама, у которой даже имени нет, в исполнении Анастасии Макеевой? Или это такой шаржированный образ Миледи? Полфильма не оставляло ощущение, что смотрю комедию, только смеяться не хочется.

А своевольная дикарка Александра, в большинстве сцен появляющаяся без юбки? У актрисы Ники Здорик потрясающие ноги, девушка выглядит сексуально, но это не та эпоха, чтобы все время демонстрировать зрителю стройные бедра! Что в ней от аристократичной мамы? Что в ней вообще от девушки 18 века?! Разве в первых двух фильмах мы видели ноги Анастасии? В общем, понятно: ребенок рос без матери. Чтобы не вводить в фильм еще и Татьяну Лютаеву, Дружинина решила, что Ягужинская умрет родами.

Любовная линия Александры и Шурки Корсака получилась очень нежной, они похожи внешне и вообще друг друга стоят. Хотя де Брильи и заявляет, что сын «весь в отца», но Шурка своей порывистостью и своеволием больше напоминает молодого Горина, чем рассудительного и довольно осторожного Алешу Корсака.

Дух авантюрности и романтичности

Фильм очень красив визуально, и после просмотра остается впечатление чего-то светлого: благодаря наполненным крымским солнцем кадрам Анатолия Мукасея и костюмам Игоря Дадиани. Чебоксарский модельер с Дружининой работает уже 15 лет, со времен фильма об Анне Иоанновне из цикла «Тайны дворцовых переворотов». Дадиани разрабатывал образы не только главных героев, но и одевал русских солдат и турецкое войско, моряков, рыбаков, горожан. В общей сложности модельеру и его мастерицам пришлось пошить полторы тысячи костюмов, а некоторые еще и расшить золотом, серебром, камнями. Некоторые наряды достойны выставок! Жаль только, что для Александры ничего лучше рубашки с разрезами по бокам у Дадиани не нашлось. Он приезжал на все съемочные смены в Севастополь и Петербург, помогал артистам облачаться в камзолы и платья.

С экрана звучит музыка Виктора Лебедева: де Брильи на корабле снова поет «Ланфрен-ланфра», а любовные сцены сопровождают две музыкальные темы: «Разлука» Анастасии и Белова и «Как жизнь без весны» Софьи и Корсака. Новых песен в фильме мы не услышим, а в заглавной «Не вешать нос, гардемарины!» звучат голоса и Домогарова, и Мамаева, и молодых артистов.

Вообще этот дух авантюрности и романтичности новые «Гардемарины» сохранили — но уже благодаря детям героев. Конечно, в юности всегда следишь за любовной линией, за приключениями. В более зрелом возрасте в этой саге открывается еще и политическая составляющая, а в новом фильме ее как раз и не хватило. Екатерина отправляет Никиту Оленева в Турцию, чтобы он вызволил из беды ее внебрачного сына Алексея Бобринского: если откроется, кто его родители, российская императрица будет опозорена. Но на самом деле это был секрет Полишинеля: в эпоху фаворитизма таких бастардов по Европе бродило огромное количество, и их принимали с почтением, понимая, чья кровь течет в их жилах.

В первой части «Мир» еще нет крымского вопроса, нет Турции, которая не может смириться с потерей полуострова. Этому будет посвящен следующий фильм «Гардемарины 1787. Война», который выйдет в прокат 16 ноября. И есть надежда, что он будет более зрелищным в плане сражений и приключений, и в нем будет больше политических интриг, в которые судьба снова втянет гардемаринов.

В целом есть ощущение, что смотришь какую-то другую историю с другими героями, а те «русские мушкетеры», которых вся страна полюбила в конце 1980-х — начале 1990-х, в нашей памяти так навсегда и останутся молодыми.