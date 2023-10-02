Big Data МТС станет дополнительным инструментом при разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации

Цифровая экосистема МТС сообщает о проведении масштабного исследования на базе обезличенных больших данных для создания стратегии пространственного развития (мастер-плана) Чебоксарской агломерации. Исследование проводилось в Чебоксарах, Новочебоксарске, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Цивильском и Чебоксарском муниципальных округах. Полученные результаты будут использованы Институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и проектным и аналитическим центром ООО «Урбан Про» при планировании градостроительного развития Чебоксарской агломерации.

С помощью Big Data МТС проанализированы масштабы ежедневных миграционных потоков населения внутри агломерации и основные территории притяжения людей на исследуемой территории. Большие данные помогли оценить концентрацию населения в разных локациях в ночное и дневное время суток, массовые перемещения пассажирских потоков в течение недели.

«Аналитика – важнейшая часть мастер-планирования, она формируется из совокупности информации и данных. Это результаты встреч с жителями, сбор мнений от представителей экспертного сообщества и бизнеса, анализ уже существующих градостроительных документов и программ развития, а также сведений, полученных с платформ для сбора предложений. В комплексе с большими данными мы сможем разработать стратегический документ, который будет отвечать максимальному количеству запросов разных групп населения Чебоксарской агломерации», – подчеркнул директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Big Data дает возможность изучить фактический социально-демографический состав населения, составить портрет жителя разных районов, оценить спрос на городскую инфраструктуру. Такие данные помогают дополнительно проработать архитектурно-планировочные, транспортные и инженерные решения, а также определить перспективы развития агломерации.

«Big Data МТС используется во многих регионах страны для оценки туристических потоков, достаточности общественной инфраструктуры, планирования строительства дорог и социальных объектов. Мы сами постоянно используем Big Data, чтобы прогнозировать нагрузку на сеть сотовой связи и принимать решения о запуске нового телеком-оборудования в том или ином районе города. Теперь наши данные помогут при создании стратегии пространственного развития Чебоксарской агломерации – одного из важнейших проектов для Республики», – сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

«При разработке документов стратегического развития в последнее время часто используют данные мобильных операторов. Это позволяет повысить точность имеющейся статистической информации, более качественно и точно выполнить комплексный анализ территории, а после определить ключевые вызовы и запросы, возможности развития территории. Big Data – отличный инструмент, пожалуй, лучший способ на данный момент оперативно получить максимально актуальные данные о численности населения, о ежедневных корреспонденциях и распределении потоков в суточном и недельном циклах, что несомненно влияет на повышение качества разрабатываемых проектных решений в рамках подготовки мастер-плана Чебоксарской агломерации», – отметил генеральный директор ООО «Урбан Про» Александр Холоднов.

Разработку мастер-плана Чебоксарской агломерации планируется завершить в январе, а утвердить – в марте следующего года.