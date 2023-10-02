«Царицу шашек» определят в упорной борьбе

В Чувашии пройдет первый чемпионат по шашкам среди отраслевых женсоветов республики «Царица шашек». Как сообщили в пресс-службе Союза женщин Чувашии, в состязаниях на шашечной доске будут участвовать сотрудницы организаций и учреждений Чебоксар и Новочебоксарска. По регламенту к турниру допускаются не только трудовые коллективы с действующим женсоветом, но и организации, планирующие его создать. Сначала до 22 октября необходимо подать заявку о проведении первого этапа чемпионата в своем трудовом коллективе и до 10 декабря выявить сильнейшую шашистку. А затем — заявить ее для участия во втором этапе чемпионата, который намечен на январь следующего года.